Đánh cá ở đập, hai chú cháu đuối nước tử vong

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong đêm.



Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 20h55 ngày 1/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 2 nạn nhân đuối nước tại đập Khe Lau 1, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Lập tức 13 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đã khẩn trương tới hiện trường, phối hợp Công an thị xã Thái Hòa, gia đình các nạn nhân tổ chức tìm kiếm.

Các tổ công tác triển khai đội lặn và sử dụng xuồng cao su, máy dò tìm kiếm, chăng dây... để tìm tung tích các nạn nhân. Tuy nhiên, do trời tối nên tầm nhìn rất hạn chế, mực nước dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 22h56' cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể nạn nhân thứ nhất; sau đó khoảng 15 phút thi thể nạn nhân thứ 2 cũng đã được tìm thấy.

Danh tính các nạn nhân là: Hoàng Văn L (SN 1977), Lê Trung Đ (SN 1990, là cháu rể của anh Lợi, cùng trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa). Cả hai đang đi đánh cá tại đập Khe Lau 1 thì gặp nạn.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus