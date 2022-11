Đánh bài qua mạng bị thua, nam thanh niên 16 tuổi giết người để cướp tài sản

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vàng Như T. (SN 2006) trú tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu về hành vi “Giết người” theo Điều 123 BLHS năm 2015.





Đối tượng Vàng Như T. tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Lai Châu).

Trước đó, ngày 17/11/2022, Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo, khoảng 11h30’ cùng ngày, anh Lò Văn N. (SN 1988), trú tại bản Cẩm Trung 1, xã Mường Than, huyện Than Uyên bị một đối tượng lạ mặt dùng dao khống chế và cắt vào cổ gây thương tích nặng.

Sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương còn anh N. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Than Uyên.

Nhận được báo cáo, Phòng CSHS đã chủ trì phối hợp với Phòng PC09, Công an huyện Than Uyên cùng các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ tập trung xác minh, rà soát, sàng lọc các đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng gây án là Vàng Như T.

Đến hồi 16h30’ Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Than Uyên đã truy bắt được đối tượng Vàng Như T. khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn về hướng huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Tại Cơ quan điều tra, Vàng Như T. khai nhận do chơi game đánh bài đổi thưởng qua ứng dụng game “GO88” bị thua nên giết người để cướp tài sản.

Hiện, vụ án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khải Huy

Nguồn tin: baovephapluat.vn