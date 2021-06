Đang "đá gà" thấy công an, thanh niên lao xuống sống trốn rồi khóc thảm thiết: "Tha cho con, con không có chơi"

Theo người đăng tải clip thì nhóm thanh niên đang chơi "đá gà", khi thấy công an xuất hiện liền tìm cách tháo chạy. Một trong số này đã lao xuống sống, rồi nhất quyết không chịu lên bờ.

Chiến sĩ công an liên tục khuyên: "Thôi thôi lên đi, không ai bắt đầu", nhưng nam thanh niên không chịu thoả hiệp. Đối tượng này đứng dưới sông - mực nước ngang ngực, vừa mếu máo khóc lóc vừa xin tha: '"Chú ơi tha cho con 1 lần chú ơi, con không có chơi. Tự nhiên, hô cái con chạy xuống đây, chứ có biết gì đâu".

Hiện vẫn chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu, tuy nhiên hành động của nam thanh niên chơi cờ bạc đen đỏ này khiến số đông không khỏi lắc đầu, ngán ngẩm.

Your browser does not support the video tag.

Đang "đá gà" thấy công an, thanh niên lao xuống sống tìm cách trốn

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc