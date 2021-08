Đang Chỉ thị 16, 3 cô gái rủ nhau ra đồng... ngắm trăng

Công an xã Minh Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) chiều nay 23/8 thông tin, đơn vị vừa có quyết định xử phạt 3 trường hợp ra ngoài không thật sự cần thiết giữa bối cảnh địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ra đồng... ngắm trăng giữa lúc địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16

Theo đó, khoảng 20h05 tối 22/8, Công an huyện Diễn Châu phối hợp cùng Công an xã Minh Châu trong quá trình tuần tra phát hiện 3 người phụ nữ là N.T.N. (SN 1986), H.T.N. (SN 1987, cùng trú xóm 7, xã Minh Châu), H.T.N. (SN 1991, trú xã Diễn Cát) ra đường không có lý do chính đáng.

Mỗi người bị xử phạt số tiền 2 triệu đồng

Nhóm phụ nữ cho biết họ ra đồng để ngắm trăng bởi trăng... quá sáng, quá đẹp. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt mỗi cá nhân số tiền 2 triệu đồng về hành vi ra ngoài không cần thiết giữa bối cảnh địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Tác giả: Huệ Điền

Nguồn tin: giadinhonline.vn