Dân mạng "vạch trần" sự giả tạo của "dì ghẻ" gây phẫn nộ: Từng bóc phốt giúp việc vì thường nạt nộ, chửi bới V.A nhưng bản thân lại bạo hành con tàn nhẫn

Sau khi thông tin về vụ việc "dì ghẻ" nghi bạo hành khiến bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong được chia sẻ đã khiến dư luận dậy sóng.

Theo đó, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) hiện tại đã bắt giữ nghi can V.N.Q.Tr. (SN 1995) để điều tra hành vi dẫn đến cái chết của bé gái 8 tuổi tên N.T.V.A.

V.N.Q.Tr.

Tr. chung sống như vợ chồng với ông Th. (36 tuổi) tại căn hộ chung cư thuộc quận Bình Thạnh. Cháu N.T.V.A. là con ruột của ông Th. và vợ trước.

Ngay sau đó, những thông tin cá nhân cũng nhưng tài khoản MXH được cho là của Q.Tr. cũng được dân mạng tìm ra.

Trên trang cá nhân, "dì ghẻ" chia sẻ cuộc sống vô cùng sang chảnh với những bức ảnh hút mắt. Ở phần mô tả tiểu sử trên trang cá nhân Tr. viết: "I am not trying to give an image of a fairytale, perfect, everything else, I am just being myself" - tạm dịch "Tôi không muốn tạo hình ảnh cổ tích, hoàn hảo hay bất cứ thứ gì khác. Tôi chỉ đang là chính mình".

Không những thế, mới đây, cư dân mạng còn đào lại một bài viết bóc phốt người giúp việc lười biếng, thích nói xấu chủ của "dì ghẻ" này trong một hội nhóm giúp việc được đăng tải vào ngày 30/10/2020.

Bài bóc phốt giúp việc lười biếng, hay nói xấu chủ của "dì ghẻ" bị dân mạng đào lại

Nguyên văn bài phốt của "dì ghẻ" này như sau:

"Vẫn biết hiện nay tìm người giúp việc tin tưởng khó như thể tìm chim! Nhưng vẫn không nghĩ người giúp việc cận kề 7 năm của nhà lại có những hành động trơ trẽn, nói xấu chủ nhà với một người ngay cả chủ nhà cũng không quen biết thế này!

Cô giúp việc này tên đầy đủ là L.T.T. Trước giờ gia đình tin tưởng không lắp camera, khi lắp thì nghe được chính từ miệng cô này những lời cay nghiệt, coi nhau còn hơn kẻ thù!

Nhà neo đơn 2 người lớn và 1 trẻ em, em bé 7 tuổi đã đi học chỉ có tối về chăm chút thì cô thường xuyên nạt nộ, chửi bới.

Dọn dẹp nhà cửa là CÔNG VIỆC CHÍNH mà cô phải làm thì cô nói THÍCH THÌ LÀM không thì 'nó đâu có dám sai tui!'.

Đối với người trả những đồng lương cho cô thì cô chửi không thua con chó!

Mua thịt về dư dả đưa cho cô ít đi 100k tiền chợ là cô chửi trên đầu trên cổ xuống, chửi chủ là ngu! Người ngu đang nuôi cơm cô ngày 3 bữa đấy cô ạ!

Mình đăng lên để nhà nào có nhu cầu tuyển người giúp việc WARNING lại con người này. Kẻo nhận về có ngày nuôi đã bị người ta chửi không thua con cún!".

1 năm trước, "dì ghẻ" còn bày tỏ lo lắng bé V.A bị giúp việc đánh đập

Ngay bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng tranh thủ kể khổ về chuyện giúp việc mà khó tính, tỏ ra cửa trên với chủ nhà và đồng cảm với người "dì ghẻ" này khi có một giúp việc không ra gì.

Thậm chí, khi trả lời bình luận của một số chị em, "dì ghẻ" Q.Tr này còn tỏ ra lo lắng cho bé gái V.A ở nhà liệu có bị người giúp việc này đánh đập, chửi rủa hay không. "Đó giờ nhà em không có camera, không biết lúc nhỏ con em có bị đánh đập không nữa. Nuôi ong tay áo quá mà!", dì ghẻ lo lắng.

Không quên thể hiện sự thương bé gái V.A trên mạng xã hội

Thậm chí, khi có người bày tỏ đồng cảm khi chứng kiến cảnh con nhỏ bị giúp việc sai vặt, quát tháo, người "dì ghẻ" này cũng ngay lập tức phụ hoạ, "Em xem mà thương con nhiều hơn. Công việc cuộc sống làm ba mẹ bận bịu, tưởng đâu có người đỡ đần ai ngờ còn rước mệt mỏi vào người hơn".

Thế nhưng dường như, sau màn bóc phốt giúp việc ham ăn lười làm, thích nói xấu chủ này. "Dì ghẻ" đã cho người giúp việc nghỉ làm và không tuyển thêm bất kì ai nữa. Đồng thời, những công việc trước kia của người giúp việc đã dồn hết sang cho cô bé V.A mới 8 tuổi.



Bằng chứng của việc này chính là hình ảnh tấm bảng được cho là chụp lại trong căn hộ ghi lại những đầu công việc mà bé gái này phải làm khi ở nhà. Ngoài việc học tập và trả bài từ 7h sáng đến 16h chiều, thì cô bé V.A phải làm thêm hàng núi việc nhà bao gồm hút bụi, đổ rác, lau nhà, lau bàn thờ Phật, lau bàn ghế, lau bàn học, giặt đồ, sấy đồ, xếp đồ.

Bên cạnh đó, một số người hàng xóm cũng lên tiếng xác nhận từng nhiều lần bắt gặp cô bé 8 tuổi phải một mình xác túi rác đi bỏ vào lúc 10h tối.

Ngay sau khi bài viết cùng những bình luận của người "dì ghẻ" được chia sẻ lại cũng đã khiến nhiều người phẫn nộ. Đồng thời, không ít người chỉ trích cho rằng, "dì ghẻ" giả tạo, chỉ vờ thương cô bé nhưng thực chất ở nhà là những trận đòn roi, hành hạ bầm tím người.

Hiện tại, bài viết này vẫn đang được dân mạng chia sẻ lại và nhận về nhiều bình luận chửi bới, chỉ trích thậm tệ.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị