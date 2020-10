Dân “khoét núi” làm nhà, tiềm ẩn hiểm họa sạt lở

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường người dân xã Thanh Mỹ (Thanh Chương-Nghệ An) khoét chân núi tạo mặt bằng làm nhà. Thực hiện: Quang Đại

Ngày 31.10, phóng viên báo Lao Động đi thực tế huyện miền núi Thanh Chương (Nghệ An) để phản ánh tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại đây.

Hộ bà Nguyễn Thị Ngọ (thôn Mỹ Sơn-xã Thanh Mỹ-Thanh Chương-Nghệ An) đào chân núi để lấy mặt bằng làm nhà. Ảnh: Quang Đại

Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh từ xã Thanh Thủy đến Thanh Mỹ, chúng tôi chứng kiến nhiều nhà dân đã đào khoét chân núi để làm mặt bằng làm nhà.

Hộ cụ Nguyễn Thị Tời-85 tuổi-thôn Mỹ Sơn-xã Thanh Mỹ (Thanh Chương-Nghệ An) cũng làm nhà bằng cách đào khoét chân núi lấy mặt bằng. Ảnh: Quách Du

Trong điều kiện chân núi đã bị “hẫng”, cộng thêm mưa kéo dài làm đất bở, nguy cơ sạt lở đất không biết sẽ xảy ra lúc nào.

Bà Lê Thị Hoa - con gái cụ Tời ở thôn Nam Sơn-xã Thanh Mỹ cho biết trên núi đã có dấu hiệu nứt, sạt lở, nhưng cụ Tời không chịu di dời. Ảnh: Quang Đại

Một hộ dân ở xã Thanh Hương (Thanh Chương Nghệ An) khoét chân núi lấy đất làm trang trại, dựng lán trại. Ảnh: Quang Đại

Cạnh đó là một ngôi nhà cũng nằm ngay dưới chân núi, trên nền nhà đã được tạo mặt bằng từ khoét đất núi. Ảnh: Quách Du

Một hộ dân ở xã Thanh An (Thanh Chương), làm nhà dưới chân núi đã bị “khoét” rỗng chân. Ảnh: Quang Đại

Việc “khoét núi” diễn ra khắp nơi, vừa để lấy đất san lấp các công trình, dự án, vừa lấy mặt bằng để làm nhà. Mặc dù việc làm này là trái pháp luật, song diễn ra tràn lan khó kiểm soát. Trong ảnh: Hiện trường “khoét núi” tại xã Thanh Thủy.

Cạnh đó là nhà ở của dân được dựng lên sau khi chân núi đã bị “đục” rỗng tạo mặt bằng. Đây là hành vi tạo nguy cơ rất lớn cho hiểm họa sạt lở đất. Ảnh: QĐ

Hiện trường sạt lở đất tại xã Thanh An-huyện Thanh Chương. Chính quyền địa phương cần rà soát, chấn chỉnh gấp tình trạng này, tránh để xảy ra hậu quả đau lòng. Ảnh: Quang Đại

Tác giả: QUANG ĐẠI-QUÁCH DU

Nguồn tin: Báo Lao động