Nghệ An: Dân kéo đến trụ sở phường ‘tố’ chủ đầu tư xâm phạm mồ mả

Dự án khu đô thị Vinh Heritage do Mipec Tràng An triển khai ở phường Vinh Tân, TP Vinh - Ảnh: N.THẮNG Vinh Heritage là khu đô thị rộng 43 ha nằm tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An do chủ đầu tư Công ty cổ phần hóa dầu quân đội (Mipec) hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tràng An triển khai. Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào tháng 7-2016. Dự án có các sản phẩm chính gồm biệt thự, liền kề, shophouse và căn hộ cao tầng kết hợp hệ thống dịch vụ tiện ích hiện đại, đẳng cấp.