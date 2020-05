Đâm vào đuôi xe container, người đàn ông đi xe máy tử vong thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh T.D)

Sáng 31/5, Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT giữa xe container và xe máy khiến 1 người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 30/5, trên QL1 đoạn tránh Vinh, chiếc xe máy BKS: 37B1- 091.40 do anh Đặng Văn Tiến (SN 1981, trú xã Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đi đến địa phận xóm 7, xã Nghi Hoa bất ngờ đâm vào đuôi xe container BKS 29R- 036.09 do anh Đỗ Văn Tiến (SN 1975, quê Hà Nội) điều khiển đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh Đặng Văn Tiến tử vong tại chỗ, chiếc xe máy găm sau đuôi xe container, đầu xe máy nát bét.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, lúc đó chiếc xe container đang di chuyển chậm để dừng đèn đỏ thì chiếc xe máy đi phía sau tông vào đuôi, khiến nạn nhân ngã ra đường tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Atgt.vn