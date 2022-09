Đâm chết tình địch khi giáp mặt ở phòng trọ bạn gái

Ngày 5/9, Công an TP Thuận An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương truy bắt nghi phạm N.H.T. (SN 1988, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện trường vụ án (Ảnh: A.X.).

Thông tin ban đầu, N.H.T. và N.C.L. (SN 1995) có tình cảm với chị N.K.S. (SN 1995, cùng quê Đồng Tháp).

Đêm 4/9, T. tới phòng trọ của S. ở khu phố Đông Nhì (phường Lái Thiêu, TP Thuận An) thì gặp L. đang ở đây. Lúc này, hai nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn, T. dùng hung khí đâm L. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, T. bỏ trốn khỏi hiện trường; L. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.

