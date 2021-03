Đại tá Trần Minh Tiến làm giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đại tá Trần Minh Tiến, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, được điều động, bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Ngày 1-3, tại Lâm Đồng, Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến (54 tuổi, quê Hà Nam), phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Lê Vinh Quy, giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, được điều động làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Ông Quy nguyên là phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được điều đến Lâm Đồng nhậm chức giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vào đầu năm 2020.

Đại tá Lê Vinh Quy, giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, được điều động làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: M.VINH

Trước khi được bổ nhiệm, đại tá Trần Minh Tiến từng là trưởng Công an huyện Bình Lục, Hà Nam rồi trưởng Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này. Sau đó, đại tá Tiến được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc kiêm thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nam.

Tác giả: MAI VINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ