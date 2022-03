Đại biểu "truy" trách nhiệm vụ ùn ứ, Bộ trưởng Công Thương nói "oan uổng"

Tại phiên chất vấn sáng 16/3, Bộ trưởng Công Thương nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến tình trạng ùn ứ nông sản ở cửa khẩu.

Cụ thể, đại biểu Lê thị Song An (đoàn Long An) cho biết, nông sản hiện nay vẫn còn tình trạng được mùa mất giá. Giá thanh long ruột đỏ có lúc chỉ là 2.000 đồng/kg vì lý do không xuất khẩu được.

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cũng trăn trở khi đến hẹn lại lên diễn ra tình trạng ùn ứ nông sản. Lâu nay vẫn đề cập giải pháp căn cơ là phải thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch tuy nhiên thực tế chưa cải thiện được. Đại biểu "truy" trách nhiệm của Bộ Công Thương trước sự chậm trễ này. "Khi nào vấn đề này được giải quyết?", đại biểu Tô Văn Tám chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Công Thương cho biết thực tế những sản phẩm thanh long sản xuất ở vùng đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn của thị trường là rất tốt. Những sản phẩm này xuất khẩu qua cả đường biển, đường sắt, hàng không... Tuy nhiên theo Bộ trưởng, thực tế nhiều nơi không muốn làm theo tiêu chuẩn đó hoặc không làm được nên khó khăn khi xuất khẩu. Ông Diên nhắc lại chuyện nhiều lần Bộ đã khuyến nghị các vùng trồng, vùng nuôi, sản xuất theo tín hiệu thị trường.

"Nếu cách làm cũ, có gì làm nấy, có gì bán nấy sẽ bị động", Bộ trưởng nhấn mạnh. Theo Bộ trưởng, vừa qua Bộ rất chia sẻ với bà con nông dân và dù không phải trách nhiệm chính của Bộ Công Thương nhưng Bộ này đã "rất nỗ lực thông quan ở biên giới".

Cũng theo Bộ trưởng Diên, cách đây một tuần, Bộ Công Thương đã trình đề án xuất khẩu qua biển giới theo tiêu chuẩn chính ngạch. Nếu được thông qua Bộ sẽ làm việc với các địa phương. Nếu các địa phương không thực hiện được thì theo Bộ trưởng, cần xem xét trách nhiệm không chỉ ở phía bộ ngành "phía trên".

"Dứt khoát phải sản xuất theo tiêu chuẩn, tín hiệu của thị trường. Thị trường Trung Quốc rất rộng lớn, chúng ta phải chinh phục. Bây giờ hàng hóa vào Trung Quốc không còn dễ dàng như trước rồi. Chỉ còn cách là chúng ta thay đổi, chứ không thể đợi "thiên hạ" thay đổi theo mình được", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh thêm.

Sau phần trả lời của Bộ trưởng, đại biểu Tô Văn Tám tiếp tục tranh luận. Vị đại biểu này cho rằng, việc thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch đến nay vẫn chưa giải quyết được thấu tháo. "Do vậy tôi muốn trao đổi thêm là với tư cách tư lệnh ngành thì Bộ trưởng cần thúc đẩy nhanh hơn việc này", đại biểu Tám nói.

Làm rõ ý kiến của đại biểu Tám, ông Diên cho rằng việc tiêu thụ nông sản quan tâm rất nhiều đến xuất khẩu nhưng lại "bỏ quên" thị trường nội địa với 100 triệu dân. Nhiều nơi người dân không dễ gì mua được hải sản, điều đó cho thấy nhiều người nuôi sản xuất chưa quan tâm đến thị trường trong nước, Bộ trưởng cho hay.

Do vậy, theo ông Diên, việc sản xuất cần đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu trong nước trước chiến lược "người Việt ưu tiên dùng hàng Việt". Việc tiếp cận, đáp ứng được cả nước ngoài thì sẽ tranh thủ để xuất khẩu. Ông Diên cũng cho rằng, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định, nhưng "hàng không đi được là do chúng ta".

"Chúng ta", theo Bộ trưởng giải thích, là tất cả từ bộ ngành, địa phương đến người dân. "Việc đặt ra ngành công thương cũng đang phải giải quyết nhưng thực sự chúng tôi cũng bị oan uổng", Bộ trưởng Diên nói.

Sau phần trả lời, Bộ trưởng vẫn tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi chất vấn liên quan tới vấn đề ùn ứ ở cửa khẩu. Theo Bộ trưởng, Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp vừa qua đã "rất trách nhiệm". Hai bộ đã có 3 cuộc làm việc với nhau và 2 cuộc làm việc với địa phương nhằm hợp tác chặt chẽ để giải quyết ùn tắc, đồng thời đẩy mạnh nâng tiêu thụ trong nước, giới thiệu chào hàng ở ngoài nước.

