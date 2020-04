Đặc sản 'nhà giàu' rẻ chưa từng có, ế 250 tấn không biết bán đi đâu

Không chỉ tôm hùm, những ngày này, cá hồi Sapa xuất hiện tràn ngập trên “chợ mạng” với giá tương đối rẻ. Đơn cử, cá hồi Sapa nguyên con trọng lượng từ 1,5-2,7kg giá dao động từ 200.000-220.000 đồng/kg, cá hồi cắt khúc (không đầu, đuôi) giá 280.000 đồng/kg, cá hồi phi lê giá 350.000 đồng/kg,...

Theo người bán cá hồi Sapa online, dịch Covid-19 đã khiến hàng loạt nhà hàng, khách sạn tạm ngừng hoạt động, đặc biệt hoạt động du lịch trên Sapa “đóng băng” khiến đặc sản cá này rớt giá thê thảm, rẻ chưa từng có.

Chia sẻ trên báo Lào Cai, ông Chảo Duần Mình ở thôn Can Hồ B (Ngũ Chỉ Sơn, Sapa, Lào Cai) cho hay, gia đình ông có 10 bể nuôi cá nước lạnh, nhưng hiện chỉ còn 4 bể có cá với trọng lượng khoảng 1 tấn cá hồi.

Cá hồi Sapa được rao bán online giá từ 200.000-350.000 đồng/kg tuỳ loại

Trước đây, cá lớn đến đâu bán hết đến đó, nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường gần như “đóng băng”, lượng cá tiêu thụ chỉ bằng 1/3 mọi năm. Ông Mình than thở, sức tiêu thụ chậm, số cá còn lại vẫn phải chi phí tiền cám ăn hàng ngày, trong khi giá cá hồi thương phẩm đã giảm hơn 100.000 đồng/kg so với những năm trước.

“Hiện giá cá hồi chỉ còn 140.000-150.000đồng/kg. Đây là mức giá mà người dân không có lãi, thậm chí là lỗ vốn”, ông nói. Không chỉ ở xã Ngũ Chỉ Sơn, người nuôi cá hồi ở các địa phương khác trong tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn do không bán được cá. Trong khi đó, giá cám thì vẫn cứ đắt, cho ăn ít thì cá lại gầy, thậm chí cá chết.

Tương tự, chị Hoa - một hộ nuôi cá hồi ở Sapa - than thở, gia đình chị có 10 tấn cá hồi đến kỳ thu hoạch nhưng không có người mua. Nếu chi dè sẻn, mỗi tháng gia đình mất khoảng 220 triệu đồng tiền thức ăn nuôi cá, giờ cá đến lứa bán không biết bán cho ai. Còn nếu để lại, chi phí đội lên cao, có thể mất trắng cả tỷ đồng.

Như giá cá hiện nay, nếu có bán được thì cũng lỗ khoảng 30.000-40.000 đồng/kg. Song, cá hồi giờ còn không có người mua, chị Hoa ngán ngẩm nói.

Theo Hiệp hội cá nước lạnh Lào Cai, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động du lịch, dịch vụ ăn uống bị tạm dừng, việc đi lại giữa các địa phương bị hạn chế khiến những thị trường tiêu thụ lớn nhất của cá hồi là khu du lịch Sa Pa, TP. Lào Cai và thủ đô Hà Nội bất ngờ "đóng băng". Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá cá hồi giảm mạnh nhưng vẫn khó tiêu thụ.

Lào Cai còn khoảng 250 tấn cá hồi đến kỳ thu hoạch nhưng đang bế tắc đầu ra

Người nuôi cá hồi Lào Cai có nguy cơ lỗ nặng, thậm chí mất tiền tỷ

Thống kê của Hiệp hội cá nước lạnh Lào Cai cho thấy, toàn tỉnh hiện còn khoảng 250 tấn cá hồi đã đến kỳ thu hoạch nhưng không xuất bán được nên phải tiếp tục nuôi duy trì, dẫn đến phát sinh chi phí, thiếu vốn sản xuất.

Đáng lo ngại là đặc tính của cá hồi đến kỳ sinh sản xong sẽ chết. Vì vậy việc nuôi duy trì lâu ngày, không bán được, nguy cơ trắng tay là nỗi lo lớn đối với người nuôi, đẩy họ vào tình cảnh khó khăn chồng chất khó khan.

Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai Nguyễn Xuân Nhiễm cho biết trên VOV, hiện toàn tỉnh có khoảng 150 trại cá hồi, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng cao thuộc các huyện Sapa, Bát Xát, Văn Bàn và TP. Lào Cai. Trong điều kiện khó khăn, hầu hết các trại đều phải xoay sang nuôi cầm chừng để tiết giảm chi phí.

Theo ông Nhiễm, giải pháp cấp bách hiện nay chỉ có thể là tháo tiết, cấp đông nhanh và vận chuyển thẳng tới nơi tiêu thụ, nhưng Lào Cai lại đang thiếu các cơ sở này. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đề nghị các bên liên quan tạo điều kiện cho cơ sở nuôi cá nước lạnh được giãn nợ, hoặc hỗ trợ lãi xuất.

Về lâu dài, vẫn phải khuyến khích thu hút đầu tư nhà máy bảo quản, nhằm hạn chế ảnh hưởng về giá khi có tác động ngoài ý muốn.

Trong lúc bế tắc đầu ra, nhiều trại cá hồi Sapa tự thu hoạch cá để chế biến thành ruốc, sấy khô, hun khói. Tuy nhiên, thời gian bảo quản tối đa các sản phẩm này cũng chỉ khoảng 1 tháng và sau chế biến chi phí lại đội lên.

Tác giả: Hải Băng

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net