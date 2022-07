Đà Nẵng điều chuyển 4 CSGT vì liên quan phản ánh tiêu cực

Ngày 26-7, thông tin với báo chí, đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa điều chuyển 4 cán bộ Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn về công tác tại phòng. Các cán bộ này sẽ được nhận việc khác như lái xe, trực ban, văn thư.

Đối với trung tá Phạm Quyền, Trạm phó Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn, vì là cán bộ do Công an TP Đà Nẵng trực tiếp quản lý nên Phòng CSGT sẽ có báo cáo đầy đủ để lãnh đạo Công an TP quyết định tiếp theo.

Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn

Lãnh đạo Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng cho hay các cán bộ trên bị điều chuyển do thuộc tổ công tác bị báo chí phản ánh. Các sai phạm (nếu có) đang được tiếp tục xác minh, xử lý.

Trước đó, một tờ báo đưa tin rạng sáng 18-7, một người dân đi xe khách đã quay clip được cho là có dấu hiệu sai phạm của tổ công tác thuộc Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn.

Người này liên hệ với số điện thoại tiếp nhận thông tin của Công an TP Đà Nẵng để được hướng dẫn phản ánh, cung cấp hình ảnh, clip cho Phòng CSGT. Đến trưa 19-7, trung tá Phạm Quyền được cho là đã gọi điện cho hành khách này, nhờ gỡ clip trên mạng xã hội và xin số tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, hành khách trên đã không cung cấp số tài khoản mà chuyển đoạn clip, ghi âm cuộc gọi cho báo chí và lãnh đạo Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động