Cứu trợ lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên ở Nghệ An: Tìm thấy 30,5 triệu đồng ngoài danh sách

Ngày 2/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hòe - Phó phòng Lao động TB&XH huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, huyện này vẫn đang tiếp tục triển khai việc tìm kiếm người dân nằm ngoài danh sách cố định của địa phương lập nhưng được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ đoàn của ca sỹ Thủy Tiên vào cuối năm 2020.

Cụ thể, trước đó sau khi nhận được văn bản yêu cầu phối hợp của Bộ Công an về việc thống kê, báo cáo số tiền, hiện vật nhận được từ việc cứu trợ lũ lụt của ca sỹ Thủy Tiên vào cuối năm 2020, huyện Thanh Chương lập tức thống kê và báo cáo.

Giấy xác nhận ban đầu sau thời điểm ca sỹ Thủy Tiên về trao quà cứu trợ lũ lụt trên địa bàn huyện Thanh Chương. Mới đây, huyện Thanh Chương rà soát và phát hiện thiếu 102 triệu đồng và chưa tìm được ra người đã nhận số tiền này vì nằm ngoài danh sách phát ban đầu.

Qua rà soát báo cáo từ 25 xã trên địa bàn thì huyện này có 520 hộ dân được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sỹ Thủy Tiên với tổng số tiền nhận được là 5 tỷ 087 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện này còn nhận được sự hỗ trợ từ ca sỹ Thủy Tiên xây dựng 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, 10 xuồng cứu hộ trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Tổng số tiền mà huyện này nhận được cứu trợ lũ lụt từ ca sỹ Thủy Tiên vào năm 2020 là 6 tỷ 787 triệu đồng.

Cũng vào cuối năm 2020, sau khi đoàn ca sỹ Thủy Tiên về trao quà cho người dân thì dựa vào thực tế tại buổi trao quà và chứng kiến buổi trao quà, UBMTTQ huyện Thanh Chương đã làm giấy xác nhận tiền mà ca sỹ Thủy Tiên đã về hỗ trợ trên địa bàn là 5 tỷ 189 triệu đồng cùng 10 xuồng trị giá 200 triệu, xây dựng 2 cầy cầu trị giá 1,5 tỷ đồng. Tổng cộng là 6 tỷ 889 triệu đồng.

Việc trao tiền của ca sỹ Thủy Tiên có rất đông người dân, cơ quan chức năng chứng kiến.

Do rà soát thiếu hụt 102 triệu đồng so với giấy xác nhận ban đầu nên huyện Thanh Chương đã phát công văn gửi các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục rà soát các hộ dân được nhận tiền cứu trợ từ ca sỹ Thủy Tiên nhưng chưa được thống kê.

"Trước đó đoàn ca sỹ Thủy Tiên về trao quà thì huyện đã phối hợp như tổ chức địa điểm, hỗ trợ quá trình đoàn di chuyển, đảm bảo an ninh trật tự.

Các xã có lập danh sách từng hộ dân bị thiệt hại do lũ rồi phát phiếu cho họ đến địa điểm nhận tiền cứu trợ", ông Hòe nói và cho biết, tuy nhiên quá trình trao quà thì có khoảng vài chục hộ dân trên địa bàn được nhận tiền cứu trợ từ ca sỹ Thủy Tiên nhưng nằm ngoài danh sách các xã lập. Đây chính là lý do dẫn đến việc thiếu hụt 102 triệu đồng so với xác nhận ban đầu nói trên.

Huyện Thanh Chương cũng được nhận 10 chiếc xuồng cứu hộ từ ca sỹ Thủy Tiên.

"Mới đây, khi rà soát các xã chỉ nắm bắt được các hộ nhận tiền từ danh sách cũ đã lập ra. Những hộ ngoài danh sách các xã không nhớ và không biết được ai đã nhận nên không có báo cáo", ông Hòe chia sẻ thêm.

Đến nay, sau nhiều ngày rà soát các hộ dân nằm ngoài danh sách được nhận tiền từ ca sỹ Thủy Tiên thì huyện Thanh Chương đã tìm thấy được 30,5 triệu đồng trong tổng số 102 triệu đồng bị thiếu hụt.

"Hiện huyện vẫn đang tiếp tục rà soát thêm những hộ dân ngoài danh sách được nhận tiền từ cứu trợ lũ lụt của ca sỹ Thủy Tiên vào cuối năm 2020", ông Hòe chia sẻ.

