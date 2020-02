Cứu sống nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Ngày 24/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội biên phòng Nghệ An), cho biết, lực lượng quân y của đồn vừa cứu sống một nam thanh niên ăn lá ngón tự tử.

Theo đó, do có mâu thuẫn với vợ nên anh Hà Văn C. (SN 1996, trú tại bản Yên Sơn, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) ăn lá ngón tự tử. Nạn nhân được người thân đưa đến Trạm Y tế xã Tri Lễ trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng.

Nạn nhân C. được lực lượng Quân Y cứu sống.

Ngay lập tức, các y, bác sỹ phòng khám Quân dân y Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm y tế xã tiến hành cứu chữa cho bệnh nhân. Sau gần 3 giờ đồng hồ cấp cứu, bệnh nhân đã hết tím tái, đỡ khó thở, nói chuyện, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Quân y Đồn biên phòng Tri Lễ đã phối hợp các y, bác sỹ địa phương cứu sống 3 nạn nhân ăn lá ngón tự tử.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong