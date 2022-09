Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức vắng mặt trong phiên tòa xử vụ "chạy án" 3,7 triệu USD

Sáng nay 17-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - C03, Bộ Công an) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhóm bị cáo hầu toà sáng nay 17-9

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Lê Thành An (cựu cán bộ phòng 5, C03); Trần Văn Long (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt); Nguyễn Ngọc Triệu (cựu Uỷ viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam); Bùi Thị Hồng Giang (luật sư) và Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh) cùng bị xét xử về tội "Môi giới hối lộ".

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 17-9, nhiều xe đặc chủng đã đưa các bị cáo tới trụ sở phiên toà. Tòa thông báo ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, được triệu tập với tư cách bị hại nhưng đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Bên cạnh đó, hầu hết những nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập đều vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.

Nhóm bị cáo bị cáo buộc chạy án cho cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiểm tra, xác minh các sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM). Sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên tháng 3-2021 và tháng 4-2021, ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, đã 5 lần đưa tổng số tiền 2,2 triệu USD cho Bùi Trung Kiên để nhờ tác động, giúp Quân không bị xử lý.

Tháng 5-2021, thấy cơ quan điều tra vẫn xác minh làm rõ các sai phạm tại Bệnh viện Thủ Đức, nhưng ông Quân không thấy Kiên giúp nên đã yêu cầu trả lại tiền. Sau đó, Bùi Trung Kiên chỉ trả cho cựu giám đốc bệnh viện 1,15 triệu USD, còn chiếm đoạt 1,05 triệu USD (tương đương gần 23,6 tỉ đồng).

Một bị cáo được dẫn giải tới phiên toà

Sau khi nhờ Kiên bất thành, ông Quân thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Trần Văn Long, từ tháng 5-2021 đến đầu tháng 7-2021 đã đưa cho Bùi Thị Hồng Giang và Trần Văn Long tổng số tiền 1,62 triệu USD (tương đương gần 36,4 tỉ đồng). Mục đích nhờ bà Giang đưa cho những người có thẩm quyền nhằm tác động, xin cho cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo cáo buộc, luật sư Giang đã nhờ cựu cán bộ C03 Lê Thành An tìm cách giúp ông Quân. Đầu tháng 7-2021, sau khi An đề nghị, ông Quân đưa 1,5 triệu USD cho luật sư Giang và Long. Sau đó, 2 người này chuyển khoản tiền này cho An.

Cũng trong tháng 7-2021, bị can An nói với Hà Duy Tuấn đi gặp gỡ, nhờ bị can Nguyễn Ngọc Triệu giúp đỡ ông Quân không bị xử lý hình sự. Sau khi nhận tiền từ Tuấn, bị can Triệu tiếp tục nhờ một người khác để giúp đỡ ông Quân song bất thành.

Đến ngày 6-11-2021, Nguyễn Minh Quân bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Lúc đó, Quân viết đơn tố cáo Bùi Trung Kiên, Bùi Thị Hồng Giang và Trần Văn Long.

Trong cáo trạng, VKSND cho rằng cơ quan công tố có đủ cơ sở xác định hành vi của ông Nguyễn Minh Quân đã có dấu hiệu cấu thành tội Đưa hối lộ. Tuy nhiên, trước khi hành vi này bị phát giác, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức đã tự nguyện làm đơn tố giác với Bộ Công an.

Ngoài ra, ông Quân còn cung cấp tài liệu, chứng cứ để cơ quan điều tra làm rõ sự thật khách quan của vụ án, xử lý những người có liên quan. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Quân đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức.

Do đó, Viện Kiểm sát vận dụng Khoản 7, Điều 364 Bộ luật Hình sự và Điều 5 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30-12-2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ, không xem xét xử lý đối với Nguyễn Minh Quân về tội Đưa hối lộ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ số tiền mà ông Quân đã đưa hối lộ để sung công quỹ Nhà nước. Các khoản này gồm 1,05 triệu USD (tương đương gần 23,6 tỉ đồng) do Bùi Trung Kiên giao nộp cho cơ quan điều tra; số tiền 1,62 triệu USD (tương đương gần 36,4 tỉ đồng) mà Quân đưa cho Bùi Thị Hồng Giang để môi giới hối lộ.

