Cuộc đấu trí giữa các trinh sát và điều tra viên với cặp vợ chồng trí thức

Cuộc sống yên bình của gia đình ông Dương Công Hùng (SN 1946, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bất ngờ bị xáo trộn vào những ngày cuối năm 2020, cùng với sự mất tích bí ẩn của người con trai là anh Dương Công Cường (SN 1974, trú tại địa chỉ trên) và chiếc xe Mazda CX 5, mang BKS 34A-298.70. Lo lắng có chuyện không lành xảy ra, ông Hùng đã có đơn đề nghị các cơ quan chức năng tìm kiếm anh Cường để tránh những rủi ro không mong muốn.

Đối tượng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng tại phiên toà.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã làm việc với những người có liên quan, ra thông báo truy tìm người và phương tiện; đồng thời, tổ chức các biện pháp xác minh. Kết quả điều tra bước đầu xác định, anh Dương Công Cường có vợ và 4 người con. Sau khi người vợ và hai con ra nước ngoài định cư, anh sống cùng bố mẹ đẻ và 2 con tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc. Anh Cường có hoạt động cho vay tiền…

Khoảng 8h30 ngày 28/11/2020, anh Cường đến nhà chị Dương Thị Huệ (SN 1976, trú tại huyện Gia Lộc) lấy xe ôtô Mazda CX5, BKS 34A-298.70 đi đến TP Hải Dương. Khoảng 12h cùng ngày, con gái của anh Cường gọi điện thoại cho bố nhưng không thấy anh Cường trả lời. Sau đó, cháu nhận được tin nhắn từ số điện thoại của bố nói rằng đi đám ma đến tối sẽ về nhà. Đến 16h31 cùng ngày, con gái anh Cường tiếp tục nhận được tin nhắn từ điện thoại của bố với nội dung nói rằng phải đi Nghệ An.

Khi ấy, con gái anh Cường đã phát hiện ra những biểu hiện không bình thường vì bố của cháu không bao giờ nhắn tin không dấu. Con gái anh Cường đã nhắn tin lại rằng, đây không phải là tin nhắn của bố. Một lúc sau đó thì điện thoại của anh Cường không liên lạc được. Qua rà soát hệ thống camera khu vực tại TP Hải Dương, Công an huyện Gia Lộc xác định: Khoảng 9h ngày 28/11/2020, xe ôtô của anh Cường đi vào ngõ 196c/200 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương sau đó quay trở ra ngay. Đây là ngõ mà vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng sinh sống cùng bố, mẹ của Năng.

Tiến hành ghi lời khai của bố mẹ Năng, tổ công tác xác định vào thời điểm xe ôtô của anh Cường xuất hiện, trong nhà vợ, chồng Năng không có ai. Ghi lời khai của Năng và Mừng, cả hai cho biết trước đây có vay tiền của anh Cường nhưng đã trả hết, chỉ còn nợ 4 triệu đồng. Hai vợ chồng họ khẳng định vào ngày 28/11/2020, không ai gặp Cường.

Quá trình rà soát, ngày 11/6/2021, Công an huyện Gia Lộc phát hiện chiếc xe ôtô Mazda CX-5, BKS 34A-298.70 để ở khu vực đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội nhiều ngày, không có người trông coi, quản lý. Đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Gia Lộc xác minh, làm rõ. Khi các tổ công tác có mặt ở hiện trường, chiếc xe ôtô đã phủ một lớp bụi dày…

Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, các trinh sát nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Vì thế, tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo, đề xuất, quản lý nguyên trạng và đưa về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương để khám nghiệm. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm xe ôtô.

Phòng Cảnh sát hình sự nhận định, anh Cường đã bị sát hại. Sau đó, đối tượng mang ôtô giấu ở khu vực khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim từ nhiều ngày trước. Đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ việc là Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng. Năng là người có học vấn, anh ta từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội; Mừng tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội, hiện là giảng viên trường Cao đẳng dược Hải Dương. Vợ chồng Năng, Mừng đã nhiều lần làm việc với Công an huyện Gia Lộc và Công an TP Hải Dương đều khai nhận vào ngày 28/11/2020 không gặp Cường và chỉ còn nợ 4 triệu đồng và không biết Cường đi đầu.

Làm rõ vụ sát hại chủ nợ

Nếu tiếp tục các biện pháp điều tra, xác minh thông thường thì không thể làm rõ vụ việc, cần thiết phải xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh. Vì thế, ngày14/6/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã đề xuất với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, nhằm tập trung chỉ đạo thống nhất; đồng bộ các lực lượng; sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trên cơ sở báo cáo đề nghị xác lập chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, ngày 15/6/2021, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định xác lập chuyên án và quyết định thành lập Ban chuyên án, đấu tranh với Năng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản; phân công đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh là Trưởng ban chuyên án; đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự là Thường trực ban chuyên án…

Ngày 30/6/2021, Ban chuyên án đã họp quyết định phá án bằng cách triệu tập đấu tranh trực tiếp với Năng, những người có liên quan lên để làm việc. Khoảng 9h ngày 1/7/2021, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã đưa Năng về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc, điều tra viên đã kiên trì đấu tranh, áp dụng việc tác động tâm lý, giải thích các quy định của pháp luật về các tội danh như giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh…

Qua nhiều giờ đấu tranh, giải thích, sáng 2/7/2021, từ sự chống đối ban đầu, Năng đã xin được đầu thú và bước đầu khai nhận: Năng và anh Cường hẹn gặp nhau ở khu đô thị Tuệ Tĩnh để giải quyết việc vay nợ. Anh Cường đòi tiền nhưng Năng không có trả nên đã chửi bới, đánh anh Năng. Trong quá trình này, Năng đã dùng thanh gỗ đánh vào đầu anh Cường tử vong. Sau đó, Năng đưa xác nạn nhân lên xe ôtô mang chôn ở rìa sông giáp khu biệt thự Đỉnh Long, TP Hải Dương. Chiếc xe ôtô mang giấu ở Hoàng Mai.

Khoảng 2 tháng sau khi xảy ra sự việc, do lo sợ bị Công an phát hiện, Năng đã đào mộ rồi đưa xác anh Cường lên đổ xăng đốt. Việc giết anh Cường do Năng thực hiện một mình. Khi đối tượng khai nhận như vậy, điều tra viên đã cho đối tượng viết tự khai ngay, ghi lời khai ngay và ghi hình có âm thanh của đối tượng. Sau đó, đưa đối tượng ra vị trí chôn, đốt xác nạn nhân để đánh giá tính chính xác lời khai của đối tượng; đồng thời cũng làm công tác tâm lý, động viên Năng.

Để khám phá thành công vụ án phức tạp trên, thường trực Ban chuyên án và các thành viên, nhất là lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm; sự mưu trí, sáng tạo. Trong mọi hoàn cảnh, kể cả điều kiện khắc nghiệt nhất; bằng sự dày dạn, kinh nghiệm trong đấu tranh đã đưa sự thật ra ánh sáng, trả lại sự bình yên cho địa bàn.

