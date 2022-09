Cùng con gái dọn dẹp nhà cửa sau lũ, người phụ nữ bị điện giật tử vong

Tính đến chiều ngày 29/9, mưa lũ ở Nghệ An đã khiến 2 người chết, 1 người mất tích

Chiều 29/9, trao đổi với PV Báo PNVN, chị Lương Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) - xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện gia đình đang chờ chồng và con về để làm thủ tục mai táng cho nạn nhân.

Theo đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, tranh thủ lúc trời tạnh ráo, hai mẹ con chị Nên quét sân dọn dẹp, trên mái tôn hở điện nên chị Nên bị điện giật. Khi người con ra sân thấy mẹ nằm bất động liền kêu cứu hàng xóm. Tuy nhiên, khi người dân chạy đến thì chị Nên đã tử vong.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương của huyện Thanh Chương bị chìm sâu trong nước

Trao đổi với PNVN, ông Lê Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Mỹ - cho biết: "Vợ chồng chị Nên sinh được 3 người con, gia đình thuộc diện bình thường trong xã. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời tới động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân".

Cũng theo ông Thanh, hiện nước lũ đang tiếp tục dâng cao ở xã, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân trước khi ra khỏi nhà cần tắt hết cầu giao điện trong nhà. Sau khi nước lũ rút, trở về dọn dẹp tại nhà, phải kiểm tra từ trong nhà ra ngoài, nếu có những vị trí đang ngập nước thì chưa được đóng điện, nếu còn nghi ngờ thì phải nhờ phía điện lực đến kiểm tra để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Như đã đưa tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru, trong 2 ngày 28-29/9, trên địa bàn Nghệ An có mưa to đến rất to. Đặc biệt từ chiều tối 28/9, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều địa phương bị ngập sâu, cô lập, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn kéo dài cũng đã khiến 2 người chết, 1 người mất tích.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Thanh Chương, ngoài thiệt hại về người, toàn huyện có 509 nhà bị ngập, 2 điểm trường ở Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu, 5 nhà dân phải sạt lở, 1 nhà bị đổ sập, gần 500 mét bờ rào của nhà dân và cơ quan, đơn vị bị sập, hơn 4km đường bê tông và 800 mét kênh mương bị sạt lở; 95 ha ngô và rau màu, 10ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 150,8ha ao cá bị trôi...

Tác giả: Quỳnh Nga

Nguồn tin: phunuvietnam.vn