Cục Thuế Nghệ An ước thu ngân sách hơn 14.700 tỷ đồng cả năm 2020

Tổng số thu nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An 10 tháng đạt 12.684 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán phấn đấu, 98% dự toán Trung ương, 94% dự toán HĐND tỉnh và bằng 109% so với cùng kỳ.

Tổng số nợ thuế tính đến cuối tháng 10/2020 của Cục Thuế Nghệ An là 1.286 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng số nợ của cả nước, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2019 (cả nước tăng 2,7%); so với thời điểm ngày 31/12/2019 thì tăng 26% (cả nước tăng 20,9%).

Trong 10 tháng đầu năm Cục Thuế Nghệ An thu ngân sách được hơn 12 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã hoàn thành kiểm tra tại 844 doanh nghiệp (bằng 54,6% kế hoạch Tổng cục Thuế giao), trong đó 808 doanh nghiệp có vi phạm với số thuế truy thu, truy hoàn, xử phạt là 92,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ 13,7 tỷ đồng. Bình quân truy thu, truy hoàn, xử phạt và truy hoàn, giảm số thuế được khấu trừ: 131,8 triệu đồng/một đơn vị (so cùng kỳ tăng 44,8 triệu đồng/đơn vị). Đồng thời qua kiểm tra tại doanh nghiệp yêu cầu giảm lỗ 794 tỷ đồng.

Cục Thuế Nghệ An phấn đấu cả năm 2020 hoàn thành kiểm tra tại 1.054 doanh nghiệp, bằng 68% kế hoạch Tổng cục Thuế giao.

Tại buổi làm việc với Cục Thuế Nghệ An ngày 26/11, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của Cục thuế Nghệ An. Mặc dù năm qua rất khó khăn do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid và bão lũ của miền trung gây ảnh hưởng rất nặng nề về kinh tế,nhưng Cục Thuế Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành cao nhiệm vụ thu ngân sách.

Ông Cao Anh Tuấn lưu ý Cục Thuế Nghệ An cần phải tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ thanh kiểm tra, quản lý nợ... để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: Tạp chí Tài chính doanh nghiệp