Cục Hàng không chấn chỉnh việc soi chiếu ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sau vụ việc hành khách mang dao gọt trái cây lên máy bay, Cục Hàng không đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo sân bay Tân Sơn Nhất xác minh diễn biến, nguyên nhân để rút kinh nghiệm, không để tái diễn.

Theo Cục Hàng không, nhân viên soi chiếu đã không phát hiện được do con dao gọt hoa quả nằm lẫn với các đồ vật kim loại và điện tử trong túi xách tay của 2 hành khách có số ghế 27H và 27K.

Số đồ vật này bao gồm: 2 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay, 1 chùm chìa khóa.

Hành khách mang dao lên chuyến bay VN208.

Nhân viên soi chiếu trong ca trực được xác nhận có sức khỏe bình thường, có giấy phép và năng định soi chiếu còn hiệu lực cấp phép. Qua camera giám sát, nhân viên soi chiếu có tác phong nghiêm túc, hệ thống máy soi chiếu, cổng từ được kiểm tra đầu ngày.

Theo Cục Hàng không, vụ việc cũng cho thấy sự thiếu hiểu biết về quy định bảo đảm an toàn hàng không của nhiều hành khách. Mặc dù đã có các thông báo của hãng hàng không, cảng hàng không, khách vẫn mang các vật phẩm nguy hiểm lên máy bay, tạo thêm sức ép công việc cho nhân viên soi chiếu.

Cục Hàng không đã chỉ đạo người đứng đầu hệ thống quản lý an ninh hàng không và người đứng đầu lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của sân bay Tân Sơn Nhất phải chịu trách nhiệm về việc tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm soát an ninh hàng không đã không hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể là không phát hiện được vật phẩm nguy hiểm.

Sự việc hành khách mang dao lên máy bay xảy ra trên chuyến bay VN208 từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đến Nội Bài vào 8h, ngày 18/7. Chuyến bay có 279 hành khách, 5 khách hạng thương gia. Trong lúc máy bay đang di chuyển, một nữ hành khách sử dụng con dao dài 20 cm để gọt hoa quả. Tiếp viên hàng không đã lập biên bản vụ việc và thu giữ con dao trên.

