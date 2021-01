'Của quý' bị hoại tử do mắc bệnh nhiễm trùng hiếm gặp

Tin từ Bệnh viện Việt Đức ngày 5-1 cho biết mới đây, Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương tại đây đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân R.D.D. (47 tuổi, người Philipines) bị hoại tử do nhiễm trùng hiếm gặp.

Nam bệnh nhân là giáo viên dạy tiếng Anh đã sống ở Việt Nam 15 năm. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng sưng tấy vùng bìu lan tỏa xuống tầng sinh môn, gây khó khăn lúc đi lại cũng như đi vệ sinh. Trước đó, bệnh nhân đã tới nhiều cơ sở y tế để thăm khám nhưng không phát hiện ra bệnh.

Nam bệnh nhân bị bệnh Fourniern gây hoại tử "của quý" - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở rộng vùng thương tổn, cắt bỏ rộng rãi tổ chức hoại tử, để da hở và sử dụng băng gạc chăm sóc vết thương đặc biệt. Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân đã ổn định và ra viện.

PGS-TS Nguyễn Đức Chính, Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, Bệnh viện Việt Đức, cho biết bệnh lý Fournier (Fournier) là một nhiễm trùng nặng có đặc điểm gây hoại tử lan rộng vùng tầng sinh môn, vùng bìu ra xung quanh, lên phía trên thành bụng và có thể dẫn đến tử vong. Bệnh được bác sĩ da liễu Pháp Jean Alfred Fournier mô tả năm 1883, sau đó bệnh đặt tên ông được gọi là bệnh nhiễm trùng hoại tử Fournier (fulminant necrotizing infection of the perineal and periurethral areas). Bệnh hay gặp ở nam giới trên 50 tuổi, cơ địa nghiện rượu, đái tháo đường... Tỉ lệ mắc bệnh trong khoảng từ 0,1 đến 0,4/100.000 dân. Chỉ tính riêng ở Mỹ, mỗi năm có từ 900 đến 1.000 trường hợp mắc bệnh, đa số ở các bệnh nhân lớn tuổi, béo phì.

Do nhiễm các vi khuẩn gram âm và kỵ khí có độc tính cao nên bệnh nhân sẽ nhanh chóng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Kể cả sau khi được điều trị, người bệnh vẫn phải đối mặt với một số vấn đề gặp phải như chất lượng cuộc sống giảm, đặc biệt với người còn trẻ về khía cạnh đời sống tình dục, nhất là nam giới cương đau dương vật khi quan hệ, hoặc suy giảm tình dục do trầm cảm, do mặc cảm hình ảnh sau tạo hình… Một số các báo cáo cho thấy chất lượng hoạt động tình dục bị ảnh hưởng tới 70% ở nam giới sau mắc bệnh.

Bác sĩ Trần Tuấn Anh, Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, Bệnh viện Việt Đức, cho biết ở Việt Nam, căn bệnh này vẫn còn ít được biết đến và có ít các nghiên cứu đề cập đến bệnh cũng như xử lý. Tại Bệnh viện Việt Đức, đã tiếp nhận, điều trị và phẫu thuật thành công cho nhiều bệnh nhân mắc Fournier.

Bệnh có nguồn gốc từ các bệnh lý nhiễm trùng vùng hậu môn trực tràng. Ngoài ra, bệnh có liên quan đến chấn thương như: vết thương chột bìu tầng sinh môn, chấn thương phần mềm, đeo khuyên bộ phận sinh dục, tiêm chích heroin, đặt chất tạo hình tiết niệu sinh dục, tiêm xuyên cơ, điều trị steroid hoặc tia xạ tại chỗ, đặt bi dương vật…. Ở những người tình dục đồng giới nam, quan hệ đường hậu môn nguy cơ cao chấn thương và mắc bệnh.

Ở phụ nữ bệnh hiếm gặp hơn nhưng một số ca bệnh có liên quan đến nhiễm trùng nạo phá thai, áp xe môi lớn và tuyến Bartholin, sau cắt tử cung… Đối với trẻ nhỏ nguyên nhân có thể gặp sau cắt bao quy đầu, thoát vị bẹn nghẹt, viêm lỗ rốn, côn trùng đốt, chấn thương, nong niệu đạo, nhiễm trùng hệ thống…

Biểu hiện bệnh đầu tiên với biểu hiện nhiễm trùng sốt, môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi. Nếu đến bệnh viện muộn hoặc diễn biến nặng có biểu hiện suy đa tạng: mạch nhanh, huyết áp tụt, thiểu niệu… hoặc sốc nhiễm khuẩn. Tổn thương điển hình là viêm tấy lan rộng vùng bìu, xu hướng lan rộng ra hai bên, xuống tầng sinh môn, quanh hậu môn hoặc lan lên thành bụng dưới.

Nếu đến muộn có hoại tử đen da, kèm vỡ mủ, thậm chí có hơi dưới da lan rộng, sờ lép bép. Có trường hợp đã hoại tử mất da bìu, đặc biệt dương vật bị mất da toàn bộ. Do tâm lý ngại nên bệnh viện gặp nhiều trường hợp đến cơ sở y tế muộn.

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động