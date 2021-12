Cụ ông 77 tuổi bị bắt sau 15 năm hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn

Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã bắt đối tượng Hồ Ngọc Lâm (77 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu) về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Ông Lâm bị bắt theo lệnh truy nã ngày 12-12-2006 của Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Nạn nhân bị Lâm hiếp dâm sau đó đã mang thai và sinh con.

Đây là chuyên án do cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm.

Ông Hồ Ngọc Lâm bị bắt tại huyện Cần Giờ, TP HCM sau 15 năm lẩn trốn

Ông Hồ Ngọc Lâm bị bắt tại huyện Cần Giờ, TP HCM và được di lý về trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, vào trưa một ngày đầu tháng 9-2005, chị H.T.O. (thời điểm này mới 15 tuổi; SN 1991, ngụ huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ) ra vườn gọi mẹ về ăn cơm thì không thấy nên đi tìm.

Lúc này, O. gặp ông Hồ Ngọc Lâm là hàng xóm bên rẫy nhà mình. Ông Lâm bảo O. đi theo ông để tìm mẹ. Đi được một đoạn thì ông Lâm đẩy chị O. ngã xuống, dùng tay bịt miệng rồi giở trò đồi bại với O.



Sau khi thực hiện hành hiếp dâm, ông Lâm đưa cho nạn nhân 10.000 đồng, nhưng O. vứt đi. Sau đó, ông Lâm đi về nhà và O. cũng về nhà của mình. Do lo sợ nên O. không dám báo cho gia đình biết chuyện.

Mãi cho đến khi gia đình phát hiện bụng của O. to bất thường nên đưa đến trung tâm y tế để khám thì mới phát hiện O. đã mang thai 32 tuần tuổi.

Gia đình O. đã trình báo đến công an. Ngày 12-4-2006, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "hiếp dâm trẻ em". Sau đó, vụ việc được chuyển lên công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra, ông Lâm bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra quyết định truy nã.

Sau hơn 15 năm lẩn trốn, ông Lâm bị bắt khi đang làm nghề trông coi đùng nuôi hải sản cho một người dân ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP HCM.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động