Covid-19 xuất hiện ở Mỹ đầu tiên chứ không phải Trung Quốc?

Ngày 15-6, các nhà nghiên cứu của chương trình "All of Us" thuộc NIH tuyên bố họ đã phát hiện ra bằng chứng ban đầu về một số ca mắc Covid-19 ở 5 bang của Mỹ thông qua xét nghiệm kháng thể các mẫu máu được lưu trữ.

Theo các nhà nghiên cứu, hơn 24.000 mẫu đã được thu thập và xét nghiệm trên tất cả 50 bang của Mỹ từ ngày 2-1 đến ngày 18-3-2020. Trong đó, các mẫu dương tính với Covid-19 đầu tiên được xác định vào ngày 7-1-2020 ở 5 bang Illinois, Massachusetts, Mississippi, Pennsylvania và Wisconsin.

Covid-19 có thể đã xuất hiện tại Mỹ ít nhất là vào thời điểm cuối tháng 12-2019. Ảnh: Boston Globe

Các kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 được phát hiện thông qua 2 xét nghiệm huyết thanh khác nhau ở 9 mẫu thử, theo bài báo được công bố trên tạp chí Clinical Infectious Diseases.

Điều này cho thấy các bệnh nhân đã tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 ít nhất vài tuần trước khi lấy mẫu thử, ít nhất là vào thời điểm cuối tháng 12-2019 khi Trung Quốc chính thức ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Riêng tại bang Massachusetts, ca mắc Covid-19 đầu tiên được báo cáo vào ngày 1-2-2020. Hầu hết các mẫu dương tính với Covid-19 đều được thu thập trước khi công bố những trường hợp mắc bệnh ở 5 bang kể trên.

Một số ca mắc Covid-19 ở 2 bang Illinois và Massachusetts lần lượt được báo cáo vào ngày 7 và 8-1-2020, cho thấy virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại 2 bang này ít nhất vào cuối tháng 12-2019, thậm chí có thể sớm hơn.

Bác sĩ Josh Denny, đồng tác giả bản nghiên cứu, cho biết: "Những người tham gia nghiên cứu của chúng tôi đến từ các cộng đồng đa dạng trên khắp nước Mỹ. Họ tự hào giúp thúc đẩy một loạt khám phá y sinh học. Điều này rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin để chuẩn bị và đề ra chiến lược vì sức khỏe cộng đồng".

Còn tác giả chính bản nghiên cứu Keri Althoff nói: “Xét nghiệm kháng thể các mẫu máu giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 ở Mỹ trong những ngày đầu tiên khi việc xét nghiệm bị hạn chế".

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động