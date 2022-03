Công ty Xuân Thành áp đặt mức thu nghĩa vụ với hộ nhận khoán

Ngày 14.3, đại diện Sở Tài chỉnh tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành (xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) về các nội dung liên quan thông tin báo Lao Động đã phản ánh.

“Chúng tôi đang nghiên cứu báo cáo và sẽ có tham mưu cho UBND tỉnh về vấn đề này” – đại diện Sở Tài chính Nghệ An cho biết.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành, các nội dung thông tin báo Lao Động là chính xác, tuy nhiên doanh nghiệp này cho rằng đã áp dụng đúng các quy định hiện hành, không làm gì sai.

Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành dẫn 2 văn bản quy phạm pháp luật quy định các hoạt động của Công ty là Nghị định 135 năm 2005 và Thông tư 102 năm 2006 của Bộ NNPTNT, cho rằng đã thực hiện đúng.

Tuy nhiên, báo cáo của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành thể hiện doanh nghiệp này đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan theo hướng áp đặt cho bên nhận khoán.

Cụ thể, về mức thu nghĩa vụ trên đất khoán, Công ty thừa nhận thông tin báo Lao Động phản ánh là chính xác (mức thu 2 triệu – 3,8 triệu đồng/ha/năm), nhưng lại cho rằng mức thu nói trên địa tính toán trên cơ sở Nghị định 135/2005 và Thông tư 102/2006 của Bộ NNPTNT (5% giá trị sản phẩm thu hoạch).

Tuy nhiên, trong Nghị định 135/2005 và Thông tư 102/2006 của Bộ NNPTNT đều không quy định mức thu nghĩa vụ nhận khoán cụ thể bao nhiêu %, mà chỉ hướng dẫn trên cơ sở thỏa thuận giữa 2 bên. Như vậy, mức 5% là do Công ty tự đặt ra và người nhận khoán phải chấp nhận. Mức thu này cao gấp 4 lần so với mức thu của Công ty Công nông nghiệp 3/2 trên cùng địa bàn.

Theo quy định tại Nghị định 135/2005, có hai hình thức khoán đất nông nghiệp là Công ty nông nghiệp đầu tư 100% và hình thức thứ 2 là 2 bên cùng đầu tư, phía Công ty thiết kế, đầu tư giống, kĩ thuật, bao tiêu sản phẩm, phía hộ nhận khoán trồng, chăm sóc. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, toàn bộ chi phí đầu tư đều do hộ nhận khoán bỏ ra, Công ty chỉ giao đất và thu tiền nghĩa vụ.

Nhiều hợp đồng giao khoán giữa hai bên cũng không thể hiện hiện mức đầu tư cụ thể của bên giao khoán, có dấu hiệu của hiện tượng khoán trắng.

Ông Hà Ngọc Trường, xóm Minh Hồ - xã Minh Hợp cho biết: Đối với mủ cao su, Công ty có thu mua nhưng với giá thấp hơn so với giá thị trường, dân không được bán ra ngoài.

Đối với việc quy hoạch trồng chè, Công ty Xuân Thành cho biết sẽ bao tiêu sản phẩm nhưng không cam kết về giá, mà chỉ thu mua theo giá thị trường. Như vậy, trường hợp giá chè xuống thấp, hộ nhận khoán sẽ thua lỗ còn Công ty không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì.

Nghị định 153/2005 quy định nếu bên nhận khoán vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên giao khoán thì bị huỷ hợp đồng khoán và phải bồi thường theo mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, Công ty Xuân Thành không làm rõ mức độ thiệt hại cụ thể khi hộ dân phá bỏ vườn cây cao su mà tự đặt ra mức phạt, yêu cầu hộ nhận khoán phải nạp.

Liên quan đến báo cáo của Công ty Xuân Thành, đại diện Sở Tài chính Nghệ An đề nghị phóng viên làm việc thêm với Sở NPTNT, tuy nhiên khi phóng viên liên hệ thì ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NNNPTNT Nghệ An lại từ chối trao đổi với lý do Công ty Xuân Thành hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, không trực thuộc Sở.

