Công ty nhà Cường "đô la" bất ngờ giải thể hai doanh nghiệp

Trụ sở Quốc Cường Gia Lai (Ảnh: QCG).

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG) vừa công bố thông tin hội đồng quản trị doanh nghiệp này đã thông qua việc giải thể Công ty TNHH Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển - công ty con do Quốc Cường Gia Lai sở hữu 80% vốn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Quốc Cường Gia Lai, tại ngày 31/3, Quốc Cường Phước Kiển có vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Công ty này được thành lập vào tháng 6/2015 và vốn điều lệ thời điểm mới thành lập của Quốc Cường Phước Kiển là 999 tỷ đồng.

Thông tin tại báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 của Quốc Cường Gia Lai, vốn góp cam kết vào Quốc Cường Phước Kiển là 799,2 tỷ đồng, nhưng trong năm 2015 mới góp được 4 tỷ đồng (thiếu 795,2 tỷ đồng) và con số này vẫn giữ đến hiện nay.

Vốn góp của Quốc Cường Gia Lai vào Quốc Cường Phước Kiển ban đầu dự kiến lên tới gần 800 tỷ đồng (Ảnh chụp màn hình BCTC 2015).

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, Quốc Cường Phước Kiển do bà Lại Thị Hoàng Yến làm đại diện pháp luật. Bà Yến là con gái ông Lại Thế Hà - Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai.

Trong một động thái có liên quan, Quốc Cường Gia Lai cũng công bố giải thể Công ty cổ phần Bất động sản Quốc Cường Thuận An, công ty liên kết do Quốc Cường Gia Lai sở hữu 31% vốn.

Hồi đầu năm 2020, Quốc Cường Gia Lai mới công bố rót 255 tỷ đồng thành lập Quốc Cường Thuận An và số tiền này tương đương với 51% vốn điều lệ của Quốc Cường Thuận An thời điểm đó. Đến 31/3, giá trị phần sở hữu của Quốc Cường Gia Lai tại Quốc Cường Thuận An ghi nhận là 110 tỷ đồng.

Mặt khác, HĐQT Quốc Cường Gia Lai mới đây cũng thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Diamond Bay với số vốn góp gần 150 tỷ đồng, tương ứng 25% vốn điều lệ Diamond Bay.

Liên quan đến dự án Phước Kiển, hồi đầu tháng một, Quốc Cường Gia Lai cho biết đã khởi kiện Sunny Island ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và đã được VIAC thụ lý.

Sunny Island là đối tác của Quốc Cường Gia Lai tại dự án Khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Dự án có quy mô 96,1 ha do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư, tuy nhiên bị vướng mắc khâu thủ tục pháp lý trong hơn 3 năm qua.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Quốc Cường Gia Lai cho thấy, công ty này đã nhận 2.882,8 tỷ đồng từ Sunny cho dự án Phước Kiển.

Quốc Cường Gia Lai đã nhận 2.882,8 tỷ đồng từ Sunny (Ảnh chụp màn hình BCTC quý I/2021).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai đóng cửa phiên giao dịch 30/6 giảm 0,9%, xuống còn 7.490 đồng.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí