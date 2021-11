Công ty CP Thiết bị vật tư Y tế và Dược phẩm Nghệ An - nhà thầu “quen mặt” của Sở Y tế

Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.

Thời gian gần đây, Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An, số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hưng Dũng, TP Vinh trở thành nhà thầu “quen mặt” của Sở Y tế Nghệ An khi liên tiếp trúng nhiều gói thầu.

Đáng nói, những gói thầu trên chủ yếu được trúng dưới dạng chỉ định thầu rút gọn. Trong đó, chủ yếu là các gói thuộc trang thiết bị y tế phục vụ cho các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Sở Y tế Nghệ An làm chủ đầu tư.

Cụ thể, mới đây nhất, ngày 15/11, Công ty cổ phần Thiết bị vật tư Y tế và Dược phẩm Nghệ An đã trúng gói thầu “Mua sắm trang thiết bị khẩn cấp tại Bệnh viện dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An” với trị giá trúng thầu 3.280.300.000 đồng.



Tương tự, trước đó 1 tháng, vào ngày 11/10, doanh nghiệp này cũng đã trúng gói thầu tại Bệnh viện dã chiến số 5 và số 6. Và, ngày 17/9, Thiết bị vật tư Y tế và Dược phẩm Nghệ An tiếp tục trúng gói thầu Bệnh viện dã chiến số 3 và số 4.

Đặc biệt, chỉ giảm 20 triệu đồng, Công ty cổ phần Thiết bị vật tư Y tế và Dược phẩm Nghệ An đã được lựa chọn là nhà thầu của gói thầu (ngày 27/8): “Mua sắm hệ thống khí y tế, một số trang thiết bị khẩn cấp tại Bệnh viện giá chiến số 2” với trị giá 4.103.200.000 đồng.

Cùng tổng giá trị gói thầu gần như tương đương, trước đó hơn 1 tháng, Công ty cổ phần Thiết bị vật tư Y tế và Dược phẩm Nghệ An (ngày 21/7) cũng “ẵm” luôn gói thầu tại Bệnh viện dã chiến số 1 (trị giá 4.111.200.000 đồng).

Ngoài ra, vào tháng 9/2021 vừa qua, 500 giường bệnh điều trị bệnh nhân Covid 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng được Sở Y tế Nghệ An ra quyết định phê duyệt lựa chọn cho nhà thầu Công ty cổ phần Thiết bị vật tư Y tế và Dược phẩm Nghệ An với giá trúng thầu 1.316.500.000.

Không riêng gì các gói thầu trong năm 2021, mà trước đó, vào cuối năm 2020, Dược - Vật tư Y tế Nghệ An cũng đã trúng gói thầu: “Mua sắm 07 máy X-quang di động” với trị giá 3.115.000.000 đồng.

Theo đó, 07 máy X-Quang di động có Model: POX-100BT, nguồn gốc XCOVERY - Hàn Quốc và được Công ty cổ phần Thiết bị vật tư Y tế và Dược phẩm Nghệ An trúng thầu với giá trị tương đương 445.000.000/máy.

Được biết, Công ty cổ phần Thiết bị vật tư Y tế và Dược phẩm Nghệ An do ông Nguyễn Trường Sơn là người Đại diện pháp luật. Từ năm 2017, Công ty cổ phần Thiết bị vật tư Y tế và Dược phẩm Nghệ An trở thành doanh nghiệp đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế với nhiều Danh mục trang thiết bị y tế thực hiện mua bán như: Nhóm các TTB Xét nghiệm Huyết học, Nhóm các TTB Phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa, Thiết bị xét nghíệm, Thiết bị chuẩn đoán hình ảnh…

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: Tạp chí Tài chính doanh nghiệp