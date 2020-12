Công ty Cổ phần Dầu khí Nghệ An huy động vốn trái luật?

Đình chỉ Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh đến khi có báo cáo của đoàn liên ngành

Đình chỉ dự án vi phạm

Cty CP Dầu khí Nghệ An thành lập năm 2008, trụ sở tại Toà nhà Dầu khí Nghệ An (số 07, đường Quang Trung, TP Vinh), là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, TP Vinh (Nghệ An). Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 670 ngày 22/02/2016.

Sau nhiều năm chưa triển khai, Dự án được điều chỉnh quy hoạch tại QĐ số 2213 ngày 07/07/2020. Tổng diện tích quy hoạch là 26.622,26m2, trong đó 13.870,50m2 xây dựng nhà ở tầng thấp (nhà ở liền kề 102 lô, nhà ở kiểu việt thự 07 lô) và 3.514,1m2 xây nhà ở xã hội.

Mặc dù, chưa hoàn thành các thủ tục đất đai (chưa được bàn giao đất thực địa), nhưng Chủ đầu tư đã đưa máy móc, thiết bị vào san gạt, đổ đất, xây dựng mương, lắp trạm biến áp làm các hạng mục hạ tầng.

Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh Nghệ An có công văn 8303 yêu cầu Chủ đầu tư giữ nguyên hiện trạng, chưa được thi công các hạng mục công trình của dự án do chưa hoàn thành thủ tục đất đai. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) và các bên liên quan tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm hành chính xảy ra (nếu có) tại dự án “Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh”. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 05/12/2020.

Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, Cty CP Dầu khí Nghệ An vẫn ngang nhiên thi công khiến dư luận bất bình.

Ngày 8/12/2020, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An ban hành công văn số 6368 có nêu “Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ nhân viên tại xã Hưng Lộc, TP Vinh với mục đích chính là xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp kết hợp xây dựng nhà ở thấp tầng, liền kề.

Trong Công văn số 3874 ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh quy định tiến độ Qúy 1/2021 xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội và đến Qúy 2/2021 xây dựng nhà ở liền kề, biệt thự. Đến nay, Cục thuế tỉnh chưa có văn bản về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc có quyết định miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội mà chỉ có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đât xây dựng nhà ở thấp tầng, nhà ở liền kề. Mặt khác, hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo xử lý đơn kiến nghị của bà Trần Thị Toàn.

Vì vậy, Sở TNMT đề nghị Cty CP Dầu khí Nghệ An phối hợp với cơ quan thuế ban hành quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội. Sau khi Cty CP Dầu khí Nghệ An cung cấp quyết định miễn thuế, đồng thời căn cứ Báo cáo của Đoàn kiểm tra UBND tỉnh giao tại Công văn 8303 ngày 24/11/2020 thì Sở TN&MT sẽ tổ chức giao đất thực địa cho chủ đầu tư theo quy định”.

Văn bản chỉ đạo của Sở tài nguyên và môi trường Nghệ An

Chưa đủ điều kiện đã "bán" cho người dân

Cùng với việc chưa được giao đất đã rầm rộ thi công, Cty CP Dầu khí Nghệ An còn "uỷ quyền" cho Cty dịch vụ đấu giá Tân Long rao bán đất và nhận tiền cọc của khách hàng thông qua “phiếu giữ chỗ thiện chí”. Ký hợp đồng Đảm bảo về việc mua bất động sản tại Dự án này.

Qua các tài liệu PV thu thập được trong quá trình tìm hiểu thì số lượng không ít người dân đã tham gia đóng tiền ‘giữ chỗ thiện chí” để được mua những thửa đất tại Dự án.

Phiếu giữ chỗ, và nhận tiền cọc

Tuy nhiên, việc này trái với chỉ đạo của Sở Xây dựng Nghệ An tại văn bản số 2629 ngày 18/9/2020: Căn cứ khoản 3, Điều 19, Nghị định số 99/ 2015NĐ - CP ngày 20/10/2015 thì Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ nhân viên xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc do Cty CP Dầu khí Nghệ An đã đủ điều kiện huy động vốn theo hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 69 Luật Nhà ở năm 2014 (góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết các tổ chức, hộ gia đình cá nhân). Nghiêm cấm Công ty bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Hợp đồng đảm bảo mua bất động sản tại dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ nhân viên tại xã Hưng Lộc

Tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 99 cũng nêu: Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết quy định tại điểm này chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn quy định tại điểm này hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở...

Như vậy, việc Cty CP Dầu khí Nghệ An "uỷ quyền" cho một đơn vị khác nhận tiền giữ chỗ, làm hợp đồng đảm bảo mua bất động sản tại Dự án nói trên là trái với Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 99/2015 NĐ-CP ngày 20/10/2015. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên thì đối tượng mua phải đủ các điều kiện theo quy định.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: baophapluat.vn