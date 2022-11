Công nhân lao động khu công nghiệp Bắc Vinh mua thực phẩm sau giờ tan ca. Ảnh: QĐ

Cứ vào khoảng 5 giờ chiều, tại khu vực đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông (TP Vinh) lại nhóm họp chợ tự phát 2 bên đường, trước cổng các nhà máy.

Đây là chợ chủ yếu dành cho công nhân lao động, họp vào thời điểm nói trên để phù hợp với thời điểm công nhân tan ca chiều. Chợ chỉ họp trong vòng 1 tiếng là giải tán.

Chợ tự phát họp ngay trước cổng nhà máy, thuận tiện cho công nhân. Ảnh: QĐ

Tất tả ra về sau giờ tan ca, chị Nguyễn Thị Lan (34 tuổi) - công nhân một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bắc Vinh - tranh thủ ghé chợ tự phát mua ít rau, đậu phụ, vài con cá về nấu bữa tối. “Lương công nhân thấp nên phải rất tằn tiện mới đủ chi tiêu, tôi không dám mua nhiều thức ăn và không dám mua các thức ăn đắt tiền” - chị Lan chia sẻ.

Khi phóng viên hỏi mua thực phẩm ở đây liệu có đảm bảo an toàn hay không, chị Lan cho biết chợ gần, ngay trước cổng công ty nên rất thuận tiện. Còn về nguồn gốc, sự an toàn của thực phẩm thì chị chỉ biết phó mặc cho may rủi.

“Công nhân mong muốn có chợ thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc nhưng cái đó quá xa vời so với thực tế” - chị Lan thành thật.

Nhiều loại thực phẩm được bày bán tại đây. Ảnh: QĐ

Qua quan sát, phóng viên ghi nhận các mặt hàng được bày bán ở đây rất đa dạng, từ hoa quả, rau củ, hải sản, các loại thực phẩm, thịt cá, gia vị… Nhưng chủ yếu là các mặt hàng bình dân để phù hợp với mức chi tiêu của công nhân lao động. Một số người bán hàng cho hay, rau được nhập về từ các vùng chuyên canh lân cận TP Vinh, trứng gà nhà nuôi… Tuy nhiên, cam kết của người bán và thực tế là hai vấn đề khác nhau, vì không có một căn cứ nào để xác minh.

Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Trần Thị Nguyệt cho biết, bên cạnh sự thiếu thốn về nhà ở, nhà giữ trẻ cho công nhân, các khu công nghiệp hiện nay ở Nghệ An chưa có chợ thực phẩm dành cho công nhân. Công nhân phải mua thực phẩm ở các chợ tự phát, không xác định được nguồn gốc.

“Có chợ thực phẩm sạch sẽ, thuận tiện, dễ tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, giá cả hợp lý đang là mong muốn của công nhân tại các khu công nghiệp” - bà Trần Thị Nguyệt chia sẻ.

Công nhân tranh thủ mua thực phẩm sau giờ tan ca. Ảnh: QĐ

Tình trạng các chợ tự phát mọc lên xung quanh các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp đang diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Do tính chất là chợ tự phát nên khâu kiểm tra an toàn thực phẩm còn lỏng lẻo, ngoài ra tồn tại các vấn đề tiềm ẩn mất an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Nhiều chủ doanh nghiệp FDI cũng đã có kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần xem xét tổ chức các phương thức cung cấp, phân phối thực phẩm bảo đảm an toàn cho người lao động trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên, thực tế đến nay, chưa có dự án nào đáp ứng mục đích nói trên được triển khai xây dựng.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: laodong.vn