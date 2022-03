Công bố đường dây nóng phản ánh tham nhũng, tiêu cực cán bộ chiến sỹ công an

Thanh tra Bộ Công an vừa có thông báo gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an.

Theo đó, 0692326555 là số điện thoại đường dây nóng mới của Bộ Công an để thay thế cho số điện thoại cũ.

Đường dây điện thoại nóng trước được đặt tại Thanh tra Bộ Công an (số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ Công an đã chuyển trụ sở về số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội và được cung cấp đường truyền số điện thoại 0692326555 để thay thế số điện thoại cũ.

Đây là số điện thoại tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của CBCS công an.

Thanh tra Bộ Công an đề nghị thủ trưởng các đơn vị, công an địa phương chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng mới của Bộ Công an tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính của Công an các đơn vị, địa phương để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tiền phong