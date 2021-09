Công an viên bị chém tử vong khi can ngăn đối tượng gây rối trật tự

Cơ quan Công an tỉnh Bến Tre đã xác nhận thông tin trên hôm nay (18/9) và cho biết đã bắt nghi phạm Nguyễn Văn Đông, đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm Nguyễn Văn Đông tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 20h đêm 17/9, anh Nguyễn Văn Trường (56 tuổi) - công an viên, phụ trách ấp Giồng Cả, xã An Đức, huyện Ba Tri - nhận được tin báo của người dân về việc bị đối tượng Nguyễn Văn Đông (37 tuổi) cầm theo dao đến nhà một người dân cùng ấp gây rối, làm mất an ninh trật tự.

Ngay lập tức, anh Trường báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an An Đức và được phân công đến hiện trường nắm tình hình ban đầu, đồng thời Công an xã An Đức cử lực lượng đến hỗ trợ.

Trên đường đến hiện trường, anh Nguyễn Văn Trường gặp Đông đang cầm dao nên khuyên ngăn về nhà. Trong lúc trò chuyện, Đông dùng dao chém vào chân trái anh Trường rồi bỏ đi. Anh Trường được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Trước tình hình này, Công an huyện Ba Tri triển khai các tổ trinh sát, phối hợp cùng Công an xã An Đức tiến hành truy bắt đối tượng. Đến 2h sáng 18/9, đối tượng Đông bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an làm việc.

Được biết, anh Trường nhận nhiệm vụ là công an viên từ năm 2016 đến nay, gia đình thuộc diện khó khăn.

Ban Giám Công an tỉnh Bến Tre chỉ đạo Công an huyện Ba Tri phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ bước đầu, giúp gia đình lo hậu sự cho anh Trường.

Tác giả: Hoàng Tùng

Nguồn tin: Báo Dân trí