Công an từ chối 150 triệu đồng 'chạy án' của người nhà đối tượng ma túy

Ngày 9/6, thông tin từ Thượng tá Lưu Mai Châu - Trưởng Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa 2 tụ điểm mua bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn. Điều đáng nói, khi đối tượng Lô Văn Ơn bị bắt thì người nhà đối tượng đã dùng số tiền 150 triệu đồng để mua chuộc công an hòng bỏ qua vi phạm.

Theo đó, Chuyên án 521H do công an huyện Con Cuông (Nghệ An) xác lập, đấu tranh và đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Lê Xuân Hùng (SN 1983) và Phạm Văn Đức (SN 1982), trú tại khối 5 thị trấn Con Cuông; Quang Văn Thiêu (SN 1996), trú tại xã Cam Lâm, huyện Con Cuông và Lô Văn Ơn (SN 1971), trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương thu giữ 47,8g ma túy các loại, 01 khẩu súng kíp cùng 30 viên đạn và nhiều dao, kiếm các loại.

Đối tượng Lê Xuân Hùng cầm đầu đường dây ma túy.

Quá trình bắt giữ đối tượng Lô Văn Ơn, gia đình của đối tượng đã có hành vi mua chuộc tổ công tác Công an huyện Con Cuông với số tiền 150 triệu đồng để bỏ qua vi phạm của Lô Văn Ơn, nhưng tổ công tác đã kiên quyết từ chối.

“Đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn người thân đối tượng Lô Văn Ơn nói với tổ công tác nếu thả đối tượng Ơn thì đưa cho công an 150 triệu đồng. Mới chỉ là lời nói chứ chưa đưa ra, hành vi này chưa cấu thành tội phạm”, Thượng tá Lưu Mai Châu cho biết thêm.

Hiện, vụ việc đang được công an huyện Con Cuông tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong