Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban giám đốc; Lãnh đạo các phòng, công an các huyện, thành phố, thị xã. Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi lễ.

Vừa qua, Bộ Trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định điều động, bổ nhiệm 5 đồng chí giữ chức vụ Trưởng phòng, Trưởng công an huyện tại Hà Tĩnh.

Theo đó, Thượng tá Hoàng Thanh Huyền, Trưởng Công an huyện Vũ Quang được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Trung tá Võ Châu Tuấn, Trưởng phòng Hồ sơ được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Vũ Quang; Trung tá Đặng Quang Niềm, Trưởng phòng Cảnh sát PCTP về môi trường được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Hồ sơ. Bổ nhiệm đồng chí Trung tá Trần An Ninh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Trung tá Trần Viết Hải, Phó Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát PCTP về môi trường.

Trao Quyết định, tặng hoa cho các cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh - ảnh CAHT

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm.

Đồng chí Giám đốc ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả và sự nỗ lực của các đồng chí trong suốt thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới các đồng chí được điều động và bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus