Công an thừa nhận không trực tiếp cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở khe tường

Ngày 21/8, Công an huyện Gia Lâm có tờ trình gửi lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) đề xuất khen thưởng 5 công dân tham gia cứu cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường tại thị trấn Trâu Quỳ.

Theo nội dung tờ trình, khoảng 17h50 ngày 18/8, chị Giáp Thị Nam Phương (SN 2000, tạm trú tại đường Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ) xuống tầng 1 để lấy xe thì nghe tiếng khóc của trẻ và phát hiện cháu bé sơ sinh bị kẹt trong khe tường giữa hai nhà trọ.

Chị chạy ra đường nhờ người giúp giải cứu và được các anh Nguyễn Lương Bằng (SN 2001), anh Nguyễn Duy Tuân (SN 1996) chạy đến hỗ trợ. Do khe tường quá hẹp, không thể dùng tay đưa cháu bé ra ngoài nên hai anh dùng khoan và búa để phá tường, giải cứu bé an toàn.

Anh Nguyễn Lương Bằng (phải) tại hiện trường khoan tường cứu cháu bé chiều 18/8.

Sau khi cháu bé được đưa ra ngoài, lực lượng Công an huyện và Công an thị trấn Châu Quỳ có mặt làm công tác cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự ở hiện trường.

Công an huyện phối hợp với chị Phạm Thị Quỳnh Thư (SN 1976) - nhân viên của Trung tâm Y tế Trâu Quỳ và anh Vũ Văn Thê (SN 1979, sống ở thị trấn Trâu Quỳ) đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế Trâu Quỳ sơ cứu. Sau đó, anh Thê tiếp tục lái ô tô để đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, rồi chuyển Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Chị Phương, anh Bằng, anh Tuân, chị Thư, anh Thê được Công an huyện Gia Lâm báo cáo đề xuất lãnh đạo UBND huyện xét khen thưởng gương "Người tốt việc tốt".

Trước đó, tối 18/8, trên Fanpage Công an thành phố Hà Nội đăng tải thông tin Công an huyện Gia Lâm cùng người dân giải cứu thành công một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 ngôi nhà tại thị trấn Trâu Quỳ. Thông tin được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng công an do kịp thời đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Sau đó, một số cư dân mạng bình luận rằng công an "cướp công" của người dân. Nhiều người khẳng định họ chứng kiến vụ giải cứu, khi bé trai được đưa ra ngoài thì lực lượng chức năng mới tới hiện trường.

Anh Công và chiếc khoan dùng để phá tường cứu cháu bé.

Ngày 20/8, anh Phạm Thành Công (phố Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ) kể với phóng viên VTC News, khi phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, mắc kẹt giữa 2 khe tường chật hẹp, người hàng xóm tên Tuân hốt hoảng sang nhà anh mượn khoan. Anh Công vội vàng cầm khoan, dây điện cùng anh Tuân, anh Bằng (chủ tiệm giặt là) trực tiếp khoan, phá tường cứu cháu bé.

"Công an không hề động đến một cái khoan, cái búa nào cả, công an có sờ tay vào cái gì đâu", anh Công khẳng định.

Về hình ảnh trong clip có xuất hiện lực lượng cứu hộ, anh Công cho rằng khi cháu bé được bế ra ngoài cửa, lực lượng cứu hộ mới tới hiện trường, chạm tay vào, sau đó lên bệnh viện chụp bức ảnh với cháu bé. Theo anh Công, sau khi được giải cứu, cháu bé được một cán bộ Trạm Y tế thị trấn Trâu Quỳ và một người dân đưa đi tới trạm bằng xe máy.

Hình ảnh lực lượng công an, cứu hộ bế cháu bé được giải cứu. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Cùng ngày, trả lời VTC News, đại diện Công an huyện Gia Lâm cho hay: "Đương nhiên lực lượng chức năng có đến để cứu cháu bé, người dân có hỗ trợ lực lượng".

Theo người này, lực lượng công an, cứu hộ tới hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương phá tường, đưa cháu bé ra ngoài và đưa tới Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, sau đó đưa tiếp tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Bệnh viện Xanh Pôn.

Đại diện Công an huyện Gia Lâm sau đó cho hay, trước phản ứng của dư luận, đơn vị sẽ cho kiểm tra lại thông tin, báo cáo về việc này.

