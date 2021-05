Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây cho vay tín dụng đen, lãi suất 194%/ngày

Ngày 17/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa phá Chuyên án 521V, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp trên địa bàn xã Xuân Tín và Quảng Phú, huyện Thọ Xuân do Nguyễn Đình Văn (SN 1989) ở xóm 24, xã Xuân Tín cầm đầu.

Văn, Phi, Đạt (từ trái qua) và số xe máy thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo kết quả điều tra của Công an cho biết, Nguyễn Đình Văn là đối tượng hình sự cộm cán, chuyên cho vay nặng lãi và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn 2 xã Xuân Tín và Quảng Phú, huyện Thọ Xuân. Nguyễn Đình Văn đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ra tù tháng 4/2019, về địa phương Văn đã nhờ người đứng tên mở Công ty TNHH và Thương mại Văn Vũ, chuyên kinh doanh xe đạp, xe máy và cầm cố tài sản để hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, ký gửi, mua bán xe máy.

Để tổ chức hoạt động, Nguyễn Đình Văn đã thu nạp các "đàn em" là các "bạn tù" cùng Văn từ TP. Thanh Hóa và xã Quảng Phú huyện Thọ Xuân về nhà mình dưới danh nghĩa là nhân viên Công ty để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Quá trình lập án đấu tranh, tối 15/5, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt quả tang Nguyễn Đình Văn cùng 2 đàn em của hắn là Phạm Văn Phi (SN 1995) ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân và Nguyễn Đình Đạt (SN 1992) ở phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa đang có hành vi cho vay nặng lãi ngay tại nhà Văn. Tại chỗ, Công an huyện Thọ Xuân đã thu giữ 4 điện thoại di động, 80 triệu đồng tiền mặt và hợp đồng cho vay tín chấp đang giao dịch.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ 30 hợp đồng cho vay tín chấp, 2 máy in màu phục vụ in ảnh và hợp đồng cho vay; 58 xe máy, 3 xe ô tô và gần 1 tỷ đồng tiền mặt.

Theo điều tra của Công an, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức tinh vi, chuyên nghiệp: Khi cho các con nợ vay, Văn yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ và chụp ảnh lại vào máy điện thoại di động để sử dụng vào việc hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân nếu các con nợ không trả nợ đúng hạn.

Với lãi suất "cắt cổ" 5000 đồng/triệu/ngày tương đương với 194%, Văn đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Thọ Xuân vay tiền và thu lợi bất chính với số tiền lớn. Ngoài ra, Văn còn cho các đối tượng trộm cắp đến cầm cố tài sản. Khi không trả nợ đúng hạn thì Văn sẽ bán đi.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo Dân sinh