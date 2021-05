Công an phường Trung Hoà phải làm giải trình vụ nữ diễn viên lộ clip "nóng"

Hình ảnh nữ diễn viên lộ clip "nóng" bị lan truyền trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc một nữ diễn viên lộ clip nhạy cảm dài khoảng 8 phút, ngày 29/5, một lãnh đạo phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) cho biết, đã nghe báo cáo về vụ việc này và Công an TP. Hà Nội đang vào cuộc điều tra, xác minh.

Vị lãnh đạo phường Trung Hoà cho hay, cả đêm hôm qua, 28/5, Công an phường Trung Hòa phải báo cáo, giải trình với cấp trên vì có thông tin clip nhạy cảm bị phát tán sau khi nữ diễn viên làm việc với Công an phường Trung Hòa.

Nữ diễn viên bị lộ clip nhạy cảm được xác định tên V.T (23 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), từng xuất hiện với vai quần chúng trong phim "Về nhà đi con" và từng nộp hồ sơ thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Được biết, Công an TP. Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra, trong đó có cả lực lượng an ninh mạng để truy tìm người phát tán clip nhạy cảm của nữ diễn viên. Đồng thời điều tra, làm rõ thông tin clip nhạy cảm bị phát tán sau khi nữ diễn viên làm việc, nộp điện thoại và cung cấp mật khẩu với Công an phường Trung Hòa.

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: Báo Giao thông