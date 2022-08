Công an nói gì về vụ nữ sinh Ninh Thuận bị tai nạn tử vong có "nồng độ cồn"?

Sau khi UBND tỉnh Ninh Thuận có chỉ đạo làm rõ vụ việc ông Hồ Hoàng Hùng (ngụ tại khu phố 3, phường Tấn Tải, TP Phan Rang - Tháp Chàm), cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh bị tử vong do tai nạn giao thông, khiếu nại việc làm sai lệch hồ sơ vụ tai nạn vì cho rằng nữ sinh lớp 12 có nồng độ cồn 0,79mg/100ml máu, phóng viên Báo Người Lao Động tiếp tục làm rõ nhiều thông tin liên quan.

Nhiều dư luận xấu

Theo đó, kết quả xét nghiệm này là của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết hiện nay, thông tin dư luận đang có sự "hiểu nhầm" khi cho rằng bệnh viện có sự mờ ám, thông đồng, nhẫn tâm nào đó đối với xét nghiệm nhằm vu khống cho em học sinh, có sự đối trắng thay đen hoặc đánh tráo xét nghiệm của một người nào đó… gây ra tình trạng căng thẳng! "Điều này không đúng, không chính xác vì chúng tôi làm công tâm"(?!) - ông Phiên nói.

Theo ông Phiên, tất cả các bệnh án đều phải bảo mật thông tin theo quy định Bộ Y tế. Bệnh viện chỉ được công bố khi cá nhân, gia đình bệnh nhân có yêu cầu hoặc cơ quan điều tra có yêu cầu. Các hồ sơ bệnh án muốn cung cấp phải được sự đồng ý của người bệnh.

"Dự luận cũng thắc mắc vì sao bệnh viện chỉ đo nồng độ cồn của người bị nạn mà không đo nồng độ của người gây tai nạn. Theo quy định phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế thì khi tai nạn giao thông đưa vào bệnh viện thì phải bắt buộc đo nồng độ cồn. Bệnh viện chỉ đo nồng độ cồn khi người đó là bệnh nhân, còn đối với người gây tai nạn là trách nhiệm của cơ quan chức năng khác"- ông Phiên cho biết.

Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại, tài xế ra khỏi xe khi đang nghe điện thoại

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết trường hợp em Hoàng Anh tử vong thì sẽ do Trung tâm Pháp y tỉnh lấy mẫu máu. Tuy nhiên, sau khi bị tai nạn, nữ sinh này đang cấp cứu tại bệnh viện và phía bệnh viện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Về những tranh cãi nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh, lãnh đạo Sở Y tế Ninh Thuận cho biết quy định xét nghiệm mà có kết quả nồng độ cồn trong máu dưới 0,5023 mg/ml thì được coi là không có nồng độ cồn. Thực tế, các thức ăn như trái cây, sữa chua hay đồ uống có nước ngọt ga cũng có thể sinh ra nồng độ cồn nội sinh. Như trường hợp nữ sinh Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu tương đương với 0,0079 mg/ml là "bình thường".

Tất cả đều đo nồng độ cồn



Trong khi đó, theo thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải, Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, sau khi có đơn khiếu nại của gia đình nữ sinh, trách nhiệm của cơ quan điều tra trong chừng mực nào đó có thể sẽ tham gia trong quá trình lập hồ sơ vụ việc.

Về vấn đề vì sao lấy nồng độ cồn đối với nữ sinh 12 bị tông chết, thượng tá Hải cho biết về quy trình xử lý vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông, cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu để xét nghiệm nồng độ cồn của toàn bộ những người liên quan và điều này là bắt buộc.

"Sau tai nạn, nếu người đó còn tỉnh táo, bình thường thì cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu đo nồng độ cồn trực tiếp tại hiện trường. Trường hợp người bị tai nạn không còn tỉnh táo, cơ quan công an sẽ có phiếu yêu cầu phía bệnh viện làm quy trình này. Liên quan đến vấn đề nồng độ cồn của em Hoàng Anh, thì quy trình lấy mẫu thuộc về bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm, chứ công an không can thiệp"- thượng tá Hải nói.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh T.N

Theo thượng tá Hải, cơ quan điều tra đã lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn của tài xế ôtô. "Kết quả nồng độ cồn của tài xế chúng tôi không thể thông tin cho gia đình nữ sinh biết được. Đó là quy định trong quá trình điều tra" - thượng tá Hải nói.

Trường hợp vụ việc này, liên quan đến quân nhân nên đã báo cáo cho cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng. Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm chỉ tham gia dựng lại hiện trường, khám ôtô với sự có mặt của VKSND cùng cấp và Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng. Sau đó, hồ sơ vụ việc đã bàn giao cho Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng.

Theo luật sư Nguyễn Tường Linh (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa), việc cơ quan điều tra đo nồng độ cồn của những người lái xe là cần thiết để xác định nguyên nhân sự việc. Tuy nhiên, kết quả xác định nồng độ cồn không phải là vấn đề quyết định để giải quyết vụ tai nạn giao thông, chỉ là tình tiết để xử phạt hành chính hoặc xác định tính chất của vụ việc. Việc có xử lý hình sự hay không thì phụ thuộc nhiều vào yếu tố lỗi và hậu quả xảy ra. Trong vụ việc này, cần xác minh các yếu tố lỗi, nhưng lại đưa nồng độ cồn vào để "lái" theo lỗi hỗn hợp là không chính xác.

