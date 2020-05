Công an nổ súng, trấn áp 2 nhóm hỗn chiến ở Hải Phòng

Clip: Nổ súng ngay trước cổng trường Đại học Hải Phòng (Nguồn: P.T)

Your browser does not support the video tag.

Chiều tối 12/5 trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một vụ hỗn loạn ngay trước cổng trường Đại học Hải Phòng (quận Kiến An, TP Hải Phòng) và có 2 tiếng súng nổ.

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặc quần short màu đỏ cùng những người đàn ông khác đang trấn áp một số thanh niên ngay trước cổng trường Đại học Hải Phòng.

Hình ảnh được ghi lại trước khi có tiếng súng nổ. (Ảnh: P.T)

Sau đó, người đàn ông này cầm theo vật giống súng rượt đuổi theo những kẻ bỏ chạy và bắn chỉ thiên. 14 giây sau đó, một tiếng nổ khác nghi tiếng súng tiếp tục vang lên ngay tại khu vực này.

Tối cùng ngày, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Kiến An xác nhận vụ nổ súng trên. Theo thông tin ban đầu, chiều 12/5, hai nhóm thanh niên đánh nhau. Lực lượng Công an quận Kiến An nổ súng để trấn áp những kẻ này.

Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ.

Tác giả: MINH KHANG - NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News