Công an Nghệ An: Thành lập phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, phòng PA05 gồm có 1 Trưởng phòng, 3 Phó Trưởng phòng và 3 đội công tác.

Trung tá Trần Thiện Giang - Trưởng Phòng PA05 thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc CA tỉnh Nghệ An yêu cầu đội ngũ lãnh đạo, CBCS Phòng PA05 phải không ngừng học tập, tìm tòi nâng cao trình độ, tiếp cận nhanh với cái mới; tập trung tham mưu triển khai các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước mắt, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công an tỉnh sẽ phối hợp với Cục A05 và các sở, ban, ngành cấp tỉnh đầu tư phương tiện, thiết bị để phục vụ tốt yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải trao các quyết định cho lãnh đạo Phòng PA05.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Trương Sơn Lâm - Cục Phó Cục A05 – Bộ Công an nhấn mạnh hiện nay, thế giới đang chuyển mình nhanh chóng sang nền kinh tế số, vì vậy môi trường an ninh mạng được ứng dụng trên tất cả các lĩnh vực của xã hội. Tại Việt Nam, tình hình an ninh mạnh diễn biến hết sức phức tạp, mỗi năm có hơn 5000 vụ tấn công an ninh mạng, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, không ngừng nâng cấp, cải tiến các dòng mã độc hoặc sử dụng các công cụ, phương pháp để tấn công mạng. Tội phạm sử dụng lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật hết sức rất phức tạp như: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán vật liệu nổ, mua bán bằng cấp giả… gây thiệt hại nhiều tỷ đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Và thực trạng này đã trở thành thách thức, nhức nhối trong công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Phòng PA05.

Phòng PA05 – Công an Nghệ An được thành lập đã đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm mang tính đặc thù trong tình hình mới. Đây là cột mốc đánh dấu một bước phát triển mới của Công an Nghệ An trong quá trình xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tác giả: Đức Vũ – Bình Nguyên

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An