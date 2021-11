Công an không thu giữ được tiền mặt của đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng

Công an huyện Gia Lâm vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng 14.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Phạm Công Anh (SN 1979, quê Lạng Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu. Ngoài Công Anh, hai đồng phạm giữ vai trò chỉ đạo trực tiếp 42 cấp dưới là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985).

Thủ đoạn của Công Anh và đồng bọn là dùng số điện thoại ảo, chứng minh nhân dân trôi nổi, khi công an thu thập tài liệu thì lại ra thông tin của người khác gây khó khăn trong công tác điều tra.

Ngoài ra, đường dây này dùng các công cụ viễn thông, thông tin gọn nhẹ như điện thoại thông minh, ipad, máy tính xách tay để dễ dàng di chuyển các địa điểm thường xuyên.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 14.000 tỷ đồng

Đáng chú ý, dù phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng 14.000 tỷ đồng nhưng công an không thu được tiền mặt.

"Đây là thủ đoạn mới, chúng đã rút kinh nghiệm từ vụ Phan Sào Nam, vụ bắt đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên) cầm đầu và các vụ gần đây khiến Công Anh và đàn em nâng cao cảnh giác, vội vàng “rút quân”, di chuyển từ Cầu Giấy (Hà Nội) tới Lạng Sơn.

Khi bị bắt, những kẻ này đã chuẩn bị vali sẵn sàng bỏ trốn. Chúng không để tiền mặt bên người, đây là điều ngạc nhiên cho các trinh sát. Tuy nhiên công an thu giữ được một số thẻ ngân hàng, bên trong có khoảng vài tỷ đồng", đại diện Công an huyện Gia Lâm thông tin.

Qua đấu tranh, ban đầu những kẻ này khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://boc fan bằng hình thức cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền Nam, Pocker, Các trò chơi quay hũ slot, tài xiu, xóc đĩa, xổ số, bắn cá...

Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ của điện thoại tại các nhà mạng viễn thông (Vinaphone, Mobifone, Viettel) hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi. Số tiền đánh bạc qua hệ thống lên đến 30 tỷ đồng/ngày.

Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống tương đương 14.000 tỷ đồng. Nhiều kẻ trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội như: che giấu thông tin máy chủ, sử dụng nhiều sim điện thoại “rác”, tài khoản ngân hàng “ảo”...

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo VTC News