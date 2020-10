Công an điều tra vụ nhiều xe ô tô ở TP Vinh bị trộm bánh trong đêm

Ngày 14/10, trao đổi với PV, ông Hà Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn có xảy ra tình trạng một số xe ô tô bị trộm bánh vào ban đêm.

Theo đó, vào tối 12/10, lợi dụng đêm tối, một số kẻ trộm đã dùng gạch kê xe lên sau đó tháo bánh xe rồi lấy đi tại Khu đô thị Minh Khang và xóm 18, xã Nghi Phú, TP Vinh.

Kẻ trộm dùng gạch kê xe lên rồi tháo bánh đưa đi

"Thông tin tôi nắm được thì có 2 xe bị mất trộm bánh vào tối hôm trước. Hiện, Công an xã đang cùng Công an TP Vinh điều tra. Khu vực mất trộm không có camera an ninh", ông Trung nói.

Công an xã Nghi Phú cũng xác nhận thông tin và cho biết, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Tác giả: Quỳnh Anh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn