Công an điều tra dấu hiệu lộ, lọt đề thi tốt nghiệp môn Sinh học

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo về kết quả công tác trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm tới do Bộ Công an tổ chức chiều 28/12.

Theo đó, đại diện Cục An ninh Chính trị Nội bộ cho biết sau khi nhận phản ánh việc đề thi Sinh học có nhiều câu trùng nội dung ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ (Nghệ An), Bộ Công an đề nghị Bộ GD&ĐT lập tổ công tác liên ngành.

Đề thi Sinh học có nhiều câu trùng với nội dung ôn của thầy Phan Khắc Nghệ. Ảnh: Giáo viên Đinh Hiền.

"Sau khi xác minh, làm rõ, chúng tôi đã phát hiện một số tồn tại, sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề thi THPT. Qua đó, chúng tôi kiến nghị chấn chỉnh công tác thi và ra đề thi để lần sau tốt hơn. Đồng thời, chúng tôi phối hợp điều tra, xác minh có dấu hiệu lộ, lọt đề thi", đại diện Cục An ninh Chính trị Nội bộ nói.

Trước đó, ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên Hệ thống Giáo dục HOCMAI (Hà Nội), lên tiếng về những bất thường trong đề thi Sinh học.

Đầu tháng 8, tổ công tác liên ngành có biên bản nêu các điểm trùng lặp, số liệu và khẳng định có bất thường.

Cụ thể, trong tổng số 40 câu của từng mã đề thô được chọn, 39 câu trùng (tỷ lệ 97,5%) với các câu trong nội dung ôn tập của thầy Nghệ. Trong số 39 câu trùng này, 37 câu trùng ở cả 4 mã đề (94,87%), riêng câu 81 chỉ trùng với mã đề 210, câu 105 trùng với mã đề 210 và 212, trùng một phần với 2 mã đề 211 và 213.

Đánh giá câu hỏi trong 4 mã đề duyệt chốt với các câu hỏi xuất hiện trong nội dung ôn tập cũng cho thấy sự trùng lặp lớn. Trong tổng số 40 câu của từng mã đề duyệt chốt, 37 câu trùng (92,5%) với các câu trong nội dung ôn tập.

Trong tháng 12, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết bộ đã ghi nhận yếu tố không bình thường liên quan việc luyện thi, đề thi môn Sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ông cũng thông tin bộ đang xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định. Mặt khác, lãnh đạo bộ đã và đang chỉ đạo triển khai ngay việc rà soát, điều chỉnh các khâu có liên quan kỳ thi, đặc biệt là khâu đề thi để bảo đảm việc tổ chức thi thời gian tới được chặt chẽ nhất.

Tác giả: Nguyễn Sương

Nguồn tin: zingnews.vn