Công an Đà Nẵng đang điều tra dấu hiệu vụ lợi liên quan Công ty Việt Á

Sáng 20/6, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, đã chia sẻ một số thông tin về quá trình điều tra, xác minh những dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc mua kit, sinh phẩm phòng, chống dịch của Công ty Việt Á.

Tại buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thiếu tướng Vũ Xuân Viên chia sẻ quá trình điều tra vụ mua sinh phẩm của Công ty Việt Á. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Thiếu tướng Viên cho hay việc để xảy ra đại án trong đợt phòng, chống dịch vừa qua là câu chuyện rất buồn. Người dân cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng và các vị lão thành cách mạng đều quan tâm vì có nhiều cán bộ ngành y tế liên quan.

"Trong những năm qua, ngành y tế có công rất lớn trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Thế nhưng, để xảy ra vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á khiến niềm tin của người dân bị ảnh hưởng", Giám đốc Công an Đà Nẵng chia sẻ.

Người đứng đầu Công an Đà Nẵng cho hay vụ án này rất lớn, nên Trung ương chỉ đạo phấn đấu đến cuối quý III/2022 sẽ đưa vụ việc liên quan Việt Á ra xét xử.

“Công an một số địa phương đã khởi tố theo chỉ đạo của Bộ Công an, nhưng khi kết luận điều tra, thì sẽ quy về Cục Cảnh sát kinh tế (C03) để đưa ra xét xử chứ không xét xử riêng lẻ, vì đều liên quan đến Việt Á”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết.

Nói về quá trình điều tra tại địa phương, Giám đốc Công an Đà Nẵng cho hay thời gian qua có nhiều đoàn gồm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra TP và Công an TP đã vào cuộc. Bộ Công an ủy thác cho Công an TP Đà Nẵng làm đầu mối tập trung tiến hành điều tra, kết luận cho những nội dung trên.

“Qua điều tra bước đầu thì có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong tổng số lượng kit test, sinh phẩm phòng chống dịch trị giá 275 tỷ đồng mà Đà Nẵng đã mua thì phần liên quan đến Việt Á là 248 tỷ đồng. Đà Nẵng thuộc top các địa phương mua của Việt Á nhiều nhất. Với số lượng như thế thì sai phạm là có”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Ông Viên cũng giải thích vụ việc đang trong gia đoạn xác minh, điều tra và Công an Đà Nẵng chưa khởi tố sai phạm liên quan vụ Việt Á. "Khi vụ việc xảy ra, Công an Đà Nẵng là một trong những địa phương vào cuộc điều tra sớm nhất", thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói và cho hay vụ này rất lớn, ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị của nhiều người nên công an phải làm thận trọng.

"Thứ nhất là công an phải làm rõ dấu hiệu vụ lợi hay không. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì dấu hiệu này chưa rõ lắm. Các cơ quan chức năng đang tiến hành giám định thiệt hại để có kết luận và xử lý đúng. Một khi khởi tố sai phạm về quy định, quy trình đấu thầu thì sẽ liên quan đến rất nhiều người và liên quan sinh mạng chính trị của rất nhiều cán bộ. Vì vậy, Công an TP Đà Nẵng đang rất thận trọng trong việc điều tra làm rõ", thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Người đứng đầu Công an Đà Nẵng cũng cam kết là sẽ đi sâu làm rõ dấu hiệu vụ lợi của những nhóm nhỏ liên quan... "Nếu phát hiện có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc tham ô, chúng tôi sẽ xử lý kiên quyết. Việc điều tra, kết luận phải được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, tạo được sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân”, Giám đốc Công an Đà Nẵng chốt lại.

Tác giả: Đoàn Nguyên

Nguồn tin: zingnews.vn