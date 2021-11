Còn nhiều “góc khuất” sau phiên đấu giá xe ôtô Mercedes

Văn phòng làm việc của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ảnh: QUANG ĐẠI

Ngày 30.3.2021, tại trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, địa chỉ tại phường Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) tổ chức bán đấu giá ôtô Mercedes – Benz E260, sản xuất năm 2013. Đây là tài sản vô chủ do Công an tịch thu, có giá khởi điểm được đưa ra là 550 triệu đồng.

Thông báo đấu giá tài sản của đơn vị tổ chức. Ảnh: QĐ

Tại buổi đấu giá, có 4 khách hàng tham gia gồm bà Hồ Thị Hương (theo hồ sơ) trú tại thị xã Hoàng Mai, ông Văn Đức Hợp trú tại huyện Nghĩa Đàn, ông Phạm Văn Thuyết và ông Võ Văn Báu - người được ông Nguyễn Công Tuấn trú tại tỉnh Thanh Hóa uỷ quyền. Số hồ sơ phát ra 4 bộ; số hồ sơ trả giá thu về 4 bộ.

Kết quả, bà Hồ Thị Hương trả mức giá 551 triệu đồng, chỉ cao hơn giá khởi điểm 1 triệu đồng, là khách hàng trúng đấu giá.

Điều đáng nói, khách hàng trúng đấu giá (bà Hồ Thị Hương) là vợ của ông Hồ Văn Chung - Chủ tịch HĐTV - Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My.

Trong số 4 khách hàng tham gia đấu giá, có một người trả mức giá hơn 620 triệu đồng, một người trả 560 triệu đồng, nhưng vẫn không trúng, với lý do được đưa ra là phiếu trả giá không hợp lệ.

Sau phiên đấu giá, một số khách hàng đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Qua xác minh, Thanh tra Sở Tư pháp Nghệ An đã ban hành Quyết định số 05 ngày 12.7.2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My với tổng số tiền của 3 hành vi vi phạm là 45 triệu đồng.

Cụ thể, phạt 15 triệu đồng đối với hành vi “Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá không đúng quy định”; Phạt 15 triệu đồng đối với hành vi “Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định”; Phạt 15 triệu đồng đối với hành vi “Thực hiện không đúng quy định về việc xem tài sản đấu giá”.

Được biết, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My hiện nay chỉ có ông Nguyễn Phan Tĩnh - Giám đốc, có chứng chỉ hành nghề số 570/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 4.5.2020; còn 2 thành viên hợp danh là ông Hồ Văn Chung và ông Hồ Văn Mạnh chưa có chứng chỉ hành nghề nên chưa phải là đấu giá viên.

Ngày 26.11.2021, làm việc với phóng viên, ông Hồ Văn Chung - Chủ tịch HĐTV - Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My thừa nhận khách hàng trúng đấu giá trong phiên bán xe ô tô Mercedes – Benz ngày 30.3.2021 tại Công an huyện Nghĩa Đàn, bà Hồ Thị Hương, là vợ ông.

Tuy nhiên, ông Chung cho biết, bà Hương không phải là cán bộ, nhân viên Công ty đấu giá hợp danh An Trà My nên việc mua, trúng đấu giá là hợp lệ.

Phóng viên đưa ra tài liệu có con dấu Công ty thể hiện bà Hồ Thị Hương là thủ quỹ Công ty, thì ông Chung giải thích đó là tài liệu lập ra nhằm để hợp thức hóa, tạo điều kiện cho bà Hương được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Với những vi phạm dẫn đến bị phạt hành chính 3 lỗi 45 triệu đồng, ông Chung giải thích do nhân viên soạn thảo văn bản chưa hiểu rõ quy định, nên dẫn đến sai sót, chứ Công ty không cố ý.

Về nội dung có 2 khách hàng trả giá cao hơn nhưng không trúng đấu giá, ông Chung cho biết do phiếu trả giá của các khách hàng đó không hợp lệ.

Phóng viên nêu vấn đề khách hàng phản ánh người điều hành phiên đấu giá hôm 30.3 không phải là ông Nguyễn Phan Tĩnh (đấu giá viên) mà là ông Chung; tại buổi đấu giá diễn ra không có mặt bà Hồ Thị Hương, nhưng trong biên bản công bố giá đã trả lại có tên cũng là người trúng đấu giá tài sản. Vấn đề này, ông Hồ Văn Chung từ chối với câu trả lời chung: “Tất cả việc làm của công ty đều đúng quy trình, đã được cơ quan chức năng thẩm định”.

Được biết, công dân vẫn tiếp tục có đơn tố cáo, đề nghị tổ chức đối chất để làm rõ người điều hành phiên đấu giá ngày 30.3 là ai, đồng thời đề nghị kiểm tra toàn bộ hồ sơ đấu giá, làm rõ vì sao phiếu khách hàng trả giá cao hơn lại bị cho là không hợp lệ.

