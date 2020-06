Con gái người lái xe ôm bị sát hại ở Nam Định: '12 năm gia đình hung thủ không đến thắp hương cho cha tôi'

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã bắt được Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi), kẻ bị truy nã 12 năm qua về tội Giết người, Cướp tài sản. Theo Zing News, Tùng là bị can trong một vụ án mạng xảy ra từ cuối năm 2008. Kẻ này đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, sử dụng cả tên giả để tránh bị phát hiện. Ngày 15/6/2020, trinh sát Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ được Tùng, khi bị can đang trốn ở tỉnh Bình Phước. Tại cơ quan công an, Tùng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Chân dung đối tượng. Ảnh: Zing

Sáng nay 23/6, chị Nguyễn Thị Hiền con gái của nạn nhân chia sẻ với PV báo Tổ Quốc: Kể từ ngày cha của chị, người đàn ông trụ cột mất, gia đình chị đã phải trải qua những ngày vô cùng khó khăn, mòn mỏi chờ đợi công lý.

"Trong suốt 12 năm qua, gia đình hung thủ không hề đến thăm hỏi thắp hương cho cha tôi, sáng hôm qua, công an đến nhà tôi thông báo về việc đã bắt được đối tượng truy nã. Dù họ biết đã bắt được con họ sau 12 năm bỏ trốn nhưng họ vẫn bán hàng ngoài chợ coi như không có chuyện gì. Sau đó có người khuyên họ sang nhà tôi thắp hương nhưng họ vẫn nhất định không. Vì họ cho rằng con họ không phải là người gây án, gia đình tôi rất phẫn nộ", chị Hiền chia sẻ.

Qua điều tra, công an xác định vào 19h ngày 10/10/2008, ông Phi được Nguyễn Văn Tùng (SN 1990, trú tại khu 4B, thị trấn Cồn), thuê chở ra thị trấn Thịnh Long. Khi đến khu vực vắng vẻ, Tùng dùng dao sát hại tài xế xe ôm và cướp chiếc xe máy rồi bỏ trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tùng về tội Giết người, Cướp tài sản. Tuy nhiên sau đó Tùng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn