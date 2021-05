Cô vợ "điều tra phá án" đỉnh cao, dùng excel nhuần nhuyễn tìm ra được tung tích nhân tình của chồng khiến dân tình "lác mắt" (P1)

Nhờ một chi tiết khác lạ của chồng có thể phát hiện ra anh ta đang ngoại tình chẳng phải là điều mới mẻ. Phụ nữ nhạy cảm và tỉnh táo đến mức đàn ông không lường trước được. Như câu chuyện tìm ra được kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân dưới đây cũng thế.

Profile các nhân vật: Vợ: Có đam mê stalk và khả năng "điều tra phá án" đỉnh cao, dùng excel rất nhuần nhuyễn. Chồng: Thích bơi lội cùng Tuesday và có tâm feedback không hề giả trân giúp tình nhân bán hàng. Bồ: "Lươn" Thị T.T (Cún?!), thích sống ảo và làm vợ người khác điên đảo, là fan K-pop, yêu màu trắng, thích sự thủy chung và hay vớ lung tung chồng của người khác. Và sau đây, màn "nằm vùng phá án" không "ngán" 1 ai của cô vợ thông thái xin phép được bắt đầu:

1. Cô ta là ai?

Câu chuyện của người phụ nữ được đăng tải gây chú ý mạng xã hội. Cô vợ từng bước lần lượt tìm ra được nhân tình của chồng bằng sự chặt chẽ của bản thân.

Người vợ này ngày nào cũng lục Facebook chồng. Chồng ít khi hoạt động mạng xã hội nên cô lập hẳn bảng excel các bài đăng. Số người tương tác bài đăng và thông tin cũng được cập nhật.

"Cái bọn mới thích nhau nó rất hay 'đào mộ' Facebook của nhau. Em phải nắm thật chắc là status nào có mấy người like, thông tin từng người thế nào.

Một tuần em đảo qua một lần. Bất kì một cái like nào mới xuất hiện, em đều trích riêng danh tính người đó ra, xếp vào một bảng khác, lập danh sách các đối tượng tình nghi".

Đến khi người chồng đăng một bài viết về du lịch và vội xóa đi, cô vợ sinh nghi. Bản thân cô có đến 7 tài khoản ảo kết bạn với chồng nên đăng nhập điều tra và thấy chồng chỉ ẩn bài đăng với mỗi mình mà thôi.

"Em dùng một cái, bật thông báo về bài viết đó thì y như rằng cô gái kia xuất hiện và 'phẫn nộ' vào bài viết đó mọi người ạ. Em hỏi các chị, một nam một nữ quan hệ trong sáng, có cái gì mà phải phẫn nộ vào bài viết của nhau?".

Đó cũng là bước khởi đầu cho nghi ngờ. Cô vợ đã lục tìm mọi thứ và phát hiện cô gái này đang tìm phòng trọ ở khu vực Đền Lừ (gần công ty chồng). Cô gái kia đến từ Phan Thiết, Bình Thuận.

Từ đó, cô rút ra bài học cho các chị em: Luôn luôn tạo ít nhất 3 nick ảo để theo dõi Facebook chồng.

2. Cô ta làm ở đâu?

Ngay lập tức cô vợ quyết định lập nick ảo để kết bạn với cô gái này. Ý định của cô sẽ trở thành một người bán hàng online đồng hương Bình Thuận. Việc đặt tên cùng họ sẽ tăng thêm sự tin tưởng khi đồng ý kết bạn. Tuy nhiên, cái khó đầu tiên chính là chẳng biết họ của cô gái này. Facebook cá nhân của cô ta cũng khóa hết bài đăng.

"Duy nhất có một bài viết công khai, đó là bài nó cầm bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Em nói các chị nghe, cái giống sống ảo, đến chết chúng nó cũng không hết sống ảo. Đã là dạng thích khoe, dù biết là có ngày mình sẽ bị đào bới nhưng nhất quyết vẫn phải khoe là mình tốt nghiệp loại xuất sắc", cô vợ viết.

Cô vợ tiếp tục tìm chỗ làm của cô gái. Cô nhanh chóng loại trừ việc cô ta cùng công ty vì có trong tay danh sách toàn bộ nhân viên ở đó. Chồng vốn không có nhiều quan hệ bên ngoài nên cặp đôi chỉ quen nhau khi đi làm mà thôi. Vợ tiếp tục lập bảng excel về các công ty và nhãn hàng đặt văn phòng cùng tòa nhà chồng và thấy chỉ có 5-6 công ty.

"Em like page tuyển dụng, văn hoá nội bộ của các công ty này, lục tung từng cái ảnh teambuilding và so sánh với bức ảnh mờ nhoè duy nhất có mặt con bé đấy, là ảnh nó cùng các bạn đại học đèo nhau đi phượt Đà Lạt. Tuy nhiên vẫn không tìm thấy gì".

3. Giả làm chủ trọ, phục kích Instagram và thất bại lần thứ nhất

Người vợ bỏ tiền mua một tài khoản facebook lập từ năm 2012 có 1000 bạn bè rồi hạn chế toàn bộ bạn bè đó. Cô nghiên cứu tài khoản của cô gái kia và phát hiện cô ta đam mê với son môi.

Tiếp theo, cô vợ mua fanpage 2000 like, đổi tên, mượn ảnh của một người bán hàng online và dùng thủ thuật để fanpage trông như bán hàng thứ thiệt. Ngoài ra, cô dùng tài khoản cá nhân facebook mới thường xuyên chia sẻ bài page về trang cá nhân để chứng minh mình là chủ shop online.

Cô vợ vẫn tiếp tục ý định tìm ra họ tên cô gái này. Phát hiện cô ta đang tìm thuê nhà, cô chụp ảnh em gái ở nhà bố mẹ đẻ, học trường Mỹ thuật, trang trí căn phòng tuyệt đẹp để làm "mồi". Cô bình luận vào và nói rằng cần cho thuê phòng, thanh lí đồ đạc giá rẻ. Cô gái kia ngay lập tức vào nhắn tin.

Cô vợ kể: "Nhắn tin một hồi với cô ta, em đã xin được số điện thoại. Các chị bảo, có số rồi hẹn nó ra chỗ nào đấy để giải quyết đúng không?

Nhưng ai lại làm thế, đàn bà phải yêu thương nhau chứ đánh nhau làm gì, đánh đồng nghiệp cùng trình độ cùng đẳng cấp với mình thì đánh chứ đánh cái loại này làm gì cho bẩn tay. Em mà khoẻ khoắn cao to hơn em sẽ đánh thằng chồng em, còn con ranh này em chấp làm gì, em chỉ thích điều tra nó thôi".

Sau đó, cô paste số điện thoại cô gái này lên Google và mò ra được link shopee shop thời trang mà cô ta cùng bạn mở từ hồi đại học. Đào sâu thêm, cô tìm được facebook bạn thân kia và cả album ảnh chụp khi còn ở trọ với nhau tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ những tấm ảnh, người vợ tìm thấy tên của cô gái kia là Nguyễn Thị T.T nhờ tấm bằng khen trên tường.

Từ số điện thoại, shopee, người vợ tìm ra tài khoản Instagram bán hàng của họ và tiến hành "đào mộ". Đến năm 2016 thì thấy ảnh của cô nhân tình chụp feedback cho shop trong bộ đồng phục ngân hàng X.

4. Stalk Instagram và bài học về sự cẩn trọng

Biết cô nhân tình của chồng là fan K-Pop, người vợ lập nick Instagram tên idol đó và dùng ảnh idol làm avatar. Ngay lập tức cô được đồng ý kết bạn.

"Được cô ta đồng ý kết bạn, em lao vào xem hết story và highlight của nó thì phát hiện ra có rất nhiều hình ảnh của chồng em. Nhưng đây cũng là sai lầm đầu tiên của em.

Tuesday không phải người đơn giản. Nó có vẻ là một đứa con gái thường xuyên xem lại story của mình và việc thấy một cái tài khoản mới toe xem không thiếu một cái tin nào của mình làm nó cực kì nghi ngờ và đã block em ngay trong một nốt nhạc".

Dù bị block, cô cũng chụp lại được toàn bộ story dính đến chồng mình.

5. Điều tra mạng xã hội đa nền tảng để tìm ra chỗ làm mới và lương của cô ả.

Trước khi bị block, cô vợ đã tìm được người bạn thân ở chỗ làm của ả nhân tình kia. Bạn thân này trẻ tuổi, thích chơi Tiktok và thường đăng ảnh tag tên Nguyễn Thị T.T. Từ trò khoe lương trên Tiktok, cô vợ tìm ra lương của nhân tình. Đồng thời phát hiện nhân tình đã nghỉ việc

"Nhưng cũng có một clip con 1998 post lên với caption: 'The last day of chị Cún', chính thức thông báo rằng con kia đã nghỉ ở cái công ty này từ tháng 6".

Đúng là một màn điều tra bài bản và thu kết quả ngoài mong đợi. Đây mới chỉ là phần đầu tiên của màn điều tra, phá án này. Hãy cùng chờ xem cô vợ sẽ "lột mặt nạ" của chồng và nhân tình thế nào ở phần tiếp theo nhé!

