Có 'vấn đề' ở dự án hơn 140 tỷ của ‘3 ông lớn’ ở Nghệ An: Tây An-Hoàng Sơn-Thành Công

Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (TP Vinh, Nghệ An) có tổng mức đầu tư xây lắp hơn 140 tỷ do liên danh 3 nhà thầu thi công gồm: Tây An – Hoàng Sơn – Thành Công có nguy cơ chậm tiến độ.