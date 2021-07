Cố tình chuyển tiền nhầm, cách bẫy "con mồi" ép vay nặng lãi

Cố tình chuyển tiền nhầm

Một người phụ nữ tên O. trú tại quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết: Ngày 12/6, chị bất ngờ nhận được hơn 45 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cùng với nội dung đính kèm khó hiểu. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, một tài khoản zalo lạ kết bạn với chị và nói rằng, công ty tài chính đã giải ngân khoản vay của chị. Theo như cách nói của họ, thì chị trở thành một người vay nợ.

Biết mình không thực hiện bất cứ thủ tục vay mượn nào trên mạng, chị O. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trong lúc này, đối tượng chuyển nhầm tiền liên tục nhắn tin qua lại. Sau khi biết hành vi lừa đảo của mình không thành, đối tượng trên lập tức đổi thái độ, nhắn nhiều tin cho chị với nội dung hăm dọa. Chị O. cho biết đã thực hiện các thủ tục tra soát với ngân hàng, đồng thời giao toàn bộ số tiền cho cơ quan công an giải quyết.

Đối tượng nhắn tin qua lại với ý định lừa đảo nạn nhân (Ảnh: Tiền Phong).

Một trường hợp khác tự nhiên nhận được khoản tiền 20 triệu đồng với nội dung "cô D mượn". Đang băn khoăn không biết ai chuyển nhầm tiền, thì chủ nhân tài khoản này nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ nói là chuyển nhầm và xin lại. Theo chị này, đây là số tiền chị ta cần gấp để làm phẫu thuật cho con. Vì cần gấp nên người phụ nữ này liên tục gọi điện nhắn tin, thúc ép phải chuyển lại cho họ số tiền chuyển nhầm đó.

Bằng kiến thức ngân hàng có được, chủ tài khoản này yêu cầu người phụ nữ gọi điện đến đòi tiền có giấy xác nhận của ngân hàng rằng "cô ta đúng là chủ tài khoản". Sau khi nghe yêu cầu, người phụ nữ chuyển nhầm "lặn" mất tăm.

Biết không ổn, người này ra ngân hàng yêu cầu in sổ phụ và xem tiền của ai chuyển cho mình thì vỡ lẽ, đó là của một người đàn ông tên Lương Văn Thành chuyển từ Vietcombank với nội dung "Cho D vay trong thời hạn 45 ngày". Theo cách giải thích của ngân hàng, sau thời hạn 45 ngày, chủ tài khoản đó sẽ xuất hiện và đòi khoản số tiền 20 triệu đồng cùng lãi suất cắt cổ. Nếu không trả, họ sẽ cho người tới quấy phá vì có bằng chứng chuyển tiền với nội dung cho vay trên điện thoại.

Tin nhắn mạo danh ngân hàng tấn công

Vài ngày gần đây, nhiều người dùng phản ánh rằng họ liên tục nhận được các tin nhắn có hiển thị tên ngân hàng VietinBank. Nội dung của những tin nhắn này đều thông báo tài khoản bị khóa và yêu cầu người dùng đăng nhập theo một đường link đính kèm.

Tuy nhiên, đây đều là những tin nhắn giả mạo, được các tin tặc sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản của người dùng.

Vài ngày gần đây, rất nhiều người dùng dịch vụ của VietinBank bị các đối tượng lừa đảo tấn công.

"Sáng 5/7, tôi nhận được tin nhắn từ hệ thống của VietinBank thông báo rằng tài khoản ngân hàng của tôi đã bị khóa. Tin nhắn này cũng đi kèm một đường link liên kết và yêu cầu tôi truy cập để xác thực tài khoản. Tuy nhiên, sau khi làm theo những hướng dẫn này, tài khoản ngân hàng của tôi đã bị trừ khoản tiền hơn 7,5 triệu đồng", anh Vũ Hoàng (tên nhân vật đã được thay đổi), sống tại Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Anh Hoàng nói thêm rằng tin nhắn này xuất hiện bên trong luồng tin cùng với các nội dung trước đó của VietinBank, do đó anh đã không có sự đề phòng và làm theo. Qua tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhiều người dùng khác cũng đã nhận được nội dung tin nhắn tương tự trong buổi sáng 5/7.

Trên thực tế, chiêu trò lừa đảo này không hề mới và đã xuất hiện tại Việt Nam hơn nửa năm qua. Trước VietinBank, một số khách hàng của Vietcombank, TPBank, ACB, Sacombank cũng đã phản ánh về tình trạng tương tự.

Theo đó, phương thức chung của hình thức lừa đảo này là thông qua việc mạo danh ngân hàng hoặc nhân viên ngân hàng để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật tài khoản dịch vụ.

SMS Brandname là dịch vụ tin nhắn hiển thị tên các tổ chức, doanh nghiệp, gửi đến thuê bao di động của người dùng. Tuy nhiên, lợi dụng lỗ hổng của dịch vụ SMS Brandname, các đối tượng lừa đảo đã mạo danh hàng loạt tổ chức, doanh nghiệp để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của không ít người dùng trong thời gian qua.

Những tin nhắn này thường sẽ chứa nội dung cảnh báo người dùng về tình trạng tài khoản cá nhân của họ bị đăng nhập trái phép. Để kiểm tra tình trạng tài khoản, khách hàng cần phải đăng nhập vào một đường link gửi kèm. Sau khi thực hiện theo những hướng dẫn này, người dùng sẽ bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản, đồng thời có thể mất quyền kiểm soát tài khoản.

Sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng

Mới đây, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế (Công an quận Lê Chân, Hải Phòng) tiến hành tiếp nhận, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Trần Nguyên Hãn về việc có một nam giới sử dụng CMND số 253811028 (cấp ngày 8/12/2018 tại Công an tỉnh Lâm Đồng) mang tên Hoàng Tiến Phát đến ngân hàng mở tài khoản, mở dịch vụ Mobile banking để thực hiện rút tiền.

Sau khi tiếp nhận thông tin mở tài khoản cho khách hàng, ngân hàng có nhận được thông báo của hội sở cảnh báo thông tin về đối tượng sử dụng CMND giả để mở tài khoản.

Qua đối chiếu, nhân viên ngân hàng nhận thấy ảnh của đối tượng trên thông tin cảnh báo trùng với ảnh người mang tên Hoàng Tiến Phát nói trên nên nghi vấn trường hợp này sử dụng CMND giả. Ngay sau đó, SCB Trần Nguyên Hãn đã trình báo cơ quan công an kịp thời bắt giữ đối tượng vi phạm.

Đối tượng đã sử dụng chứng minh nhân dân giả mở nhiều tài khoản ngân hàng (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Phạm Văn Ngọc, ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh. Ngọc khai đã thông qua mạng xã hội Facebook mua CMND giả để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích để lấy tiền chuyển khuyến mãi của ứng dụng ví Momo trên mạng xã hội hoặc bán thẻ ngân hàng cho đối tượng khác để lấy tiền.

Kiểm tra người đối tượng Ngọc, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ thêm một CMND số 074881926 mang tên Lê Văn Quây do Công an tỉnh Hà Giang cấp (dán ảnh và vân tay của đối tượng Ngọc trên CMND) cùng nhiều thẻ ngân hàng khác.

Căn cứ tài liệu điều tra và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Ngọc để điều tra làm rõ sự việc và tiếp tục đấu tranh mở rộng án.

Tác giả: An Chi (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Dân trí