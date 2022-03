Cơ quan điều tra kết luận vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố chữa bệnh gây chết người

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có thông báo về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm của bà Đỗ Thị Kim Cúc (phường Long Bình, TP.Thủ Đức, TPHCM).

Trước đó, bà Đỗ Thị Kim Cúc tố cáo ông Võ Hoàng Yên làm chết người trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở Hưng An Tự, huyện Tánh Linh.

Kết quả điều tra cho thấy Cơ sở Hưng An Tự được cấp phép khám chữa bệnh từ 2013. Ông Võ Hoàng Yên là người có bằng Y sĩ chuyên nghiệp về Y học cổ truyền và được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh. Việc khám chữa bệnh từ thiện của ông Yên tại Hưng An Tự trong hai ngày 16 và 17/11/2017 đã được UBND huyện Tánh Linh đồng ý.

Ngày 16/11/2017, bà Đỗ Thị Nở bị bệnh bướu cổ, được gia đình đưa đến cơ sở Hưng An Tự để khám. Sau đó, bà Nở có triệu chứng thở dốc, mất mạch và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gia đình bà Nở không đồng ý khám nghiệm pháp y và mang thi thể đi hoả thiêu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết của bà Đỗ Thị Nở khi khám chữa bệnh tại cơ sở Hưng An Tự.

Vì vậy, cơ quan chức năng không có cơ sở xác định nguyên nhân tử vong, không đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp” theo Khoản 2 điều 157 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo đến các cá nhân liên quan. Kết luận vụ việc cũng được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh gửi đến Viện KSND cùng cấp.

Trong khi đó, lãnh đạo Viện KSND huyện Tánh Linh cho biết, các cơ quan tố tụng địa phương nhận nhiều đơn tố giác đối với ông Võ Hoàng Yên. Hiện tại, các cơ quan chức năng huyện Tánh Linh đang xác minh, làm rõ từng vụ việc. Riêng đơn tố cáo của bà Đỗ Thị Kim Cúc vừa có kết quả.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, do không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Theo đó, một số cá nhân có đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng thủ đoạn lừa dối khách hàng thông qua việc chữa bệnh nhưng không giảm mà còn nặng hơn, thu tiền điều trị, phát hiện năm 2001 tại TPHCM.

Sau khi tiến hành xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự. Viện KSND TPHCM cũng có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Báo Tiền Phong