Cô gái bị bố đẻ nhốt trong nhà, bắt làm con tin hơn 4 giờ

Công an huyện Trực Ninh vừa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Trực Ninh vừa giải cứu an toàn cho cô gái bị bố đẻ của mình ép giữ làm con tin trong nhà hơn 4 giờ.

Theo Công an huyện Trực Ninh, sáng 26/8, do mâu thuẫn chuyện gia đình nên Trần Văn Hựu (SN 1975, trú tại xóm Đoài 1, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh) đã khóa toàn bộ 3 cửa ra vào để không cho vợ, con gái cùng cháu ngoại ra ngoài. Bên trong nhà, Hựu còn có các hành vi đe dọa tính mạng người thân trong gia đình.

Lực lượng Công an áp sát, khống chế đối tượng, giải cứu con tin ra ngoài (Ảnh: Công an Nam Định).

Nhận tin báo, Công an huyện Trực Ninh đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động đối tượng không manh động, đồng thời báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, cũng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triển khai phương án giải cứu, đảm bảo an toàn cho các nạn nhân.

Để đảm bảo an toàn cho các nạn nhân, lực lượng chức năng đã kiên trì thuyết phục đối tượng Hựu không nên manh động và thả các nạn nhân ra ngoài. Nhưng sau nhiều giờ, Trần Văn Hựu chỉ đồng ý thả vợ cùng cháu ngoại ra ngoài, nhưng vẫn giữ con gái ở trong và tiếp tục cố thủ trong nhà.

Sau hơn 4 giờ vận động, thuyết phục, đến 12h45 cùng ngày, phát hiện Hựu có sơ hở, lực lượng chức năng đã bất ngờ áp sát, bắt giữ nghi phạm, đảm bảo an toàn cho nạn nhân. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 dao nhọn, 1 con dao lam…

Được biết, Trần Văn Hựu có 2 tiền án về ma túy và mới ra tù năm 2018. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, Hựu cùng vợ lên Hà Nội sinh sống, tìm việc làm nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid -19, hai vợ chồng trở về quê từ cuối tháng 7/2021.

Công an huyện Trực Ninh đang củng cố hồ sơ, giám định chất ma túy đối với Hựu để xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên được lực lượng chức năng xác định là do mâu thuẫn gia đình.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí