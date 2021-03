Cô dâu U30 hét lên sung sướng 'bố mẹ ơi con lấy được chồng rồi', khoảnh khắc chân thực lập tức gây bão mạng

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cô dâu U30 hét lên sung sướng: 'Bố mẹ ơi con lấy được chồng rồi' khiến cả rạp bật cười

Mới đây, trên mạng xã hội truyền tay nhau một video đám cưới gây bão vì độ hài hước và chân thực đến từ cô dâu.

Theo clip ghi lại, cô dâu mặc áo dài đỏ đứng nhún nhảy cười phớ lớ và hét lên 'bố mẹ ơi con lấy được chồng rồi'. Câu nói của cô dâu khiến cả rạp được trận cười sảng khoái. Thậm chí, ngay cả các bậc phụ huynh cũng không thể nhịn cười vì độ hài hước của cô dâu này.

Liên hệ với cô dâu, được biết cô là Vũ Thị Dung (SN 1993) hiện đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện 108. Chồng của Dung là anh Nguyễn Vũ Hồng Quân cũng sinh năm 1993, hiện đang làm phóng viên thể thao.

Nói về video gây bão trên TikTok của mình, cô dâu cho hay: 'Mình khá bất ngờ khi video này xuất hiện trên mạng xã hội. Nhất là sau khi video được chia sẻ và nhận được khá nhiều bình luận tích cực.

Đây vừa là cảm giác thật của mình vừa là video do các bạn mình quay cho vui lúc đó. Còn cảm giác vui là do lấy được người yêu chứ không phải do ế 30 năm. Mình coi đây là một bất ngờ và điểm nhấn trong ngày cưới của mình'.

Cô dâu khiến dân mạng thích thú vì biểu cảm sung sướng khi lấy được người mình yêu.

Sở dĩ cô dâu bất ngờ như vậy là bởi cô chỉ biết đến video này sau khi được bạn bè gửi và tag. 'Chồng mình thì lúc đầu bất ngờ nhưng sau khá vui, thậm chí còn bảo mình hâm nữa, anh ý không lấy không biết có ai lấy không'.

'Thật ra cả mình và chồng đều bị giục, hai đứa từng ra mắt gia đình rồi lại chia tay, thêm nữa mình là con gái nên cũng bị bố mẹ hỏi nhiều. Thế nên khi mình thông báo cưới bố mẹ mình rất là vui khi tống được quả bom nổ chậm ra khỏi nhà. Mẹ mình là người cười to nhất cái video trên TikTok đấy'.

Ảnh cưới của Dung cũng vô cùng 'bá đạo' y như chiếc clip 'sung sướng khi lấy chồng' vậy.

Cặp đôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên năm nhất đại học.

Mặc dù 28 tuổi mới kết hôn - độ tuổi được xem là khá muộn với con gái, tuy nhiên cả hai đã có 9 năm bên nhau, đồng hành từ khi còn là sinh viên năm nhất đại học:

'Bọn mình quen nhau và yêu được 9 năm, từ khi cả 2 học năm nhất đại học. Cũng từng chia tay lên xuống rồi nhưng rồi của nhau sẽ lại quay lại với nhau nên bây giờ bọn mình quyết định tiến tới hôn nhân'.

Cô dâu rạng rỡ trong ngày 'xuất giá'

Nói về người chồng bằng tuổi của mình, cô dâu dành một sự quan tâm đặc biệt: 'Chồng mình tuy bằng tuổi nhưng khá chững chạc, tuy hơi ít nói nhưng chu đáo và biết quan tâm đến mọi người'.

Hiện video của cô dâu này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số đều gửi lời chúc phúc cho cặp đôi và hy vọng cô sẽ luôn cười tươi như trong clip triệu like này.

